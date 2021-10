Lucy Cabrera dejó el mundo de las lentejuelas y la actuación para dedicarse por tiempo completo a su profesión como abogada. Ella inició su carrera en los polémicos programas humorísticos, donde actuaba y bailaba con diminutas prendas, sin embargo su vida dio un giro de 360 grados. Hoy está lista a estrenar en las pantallas ‘Lucy al rescate’.

Actualmente, la abogada, docente y conciliadora, como se define, anunció que pronto estrenará un programa de televisión al mismo estilo de Andrea Llosa y Lady Guillén, donde se toquen casos legales, ayuda social, entre otros.

En una entrevista con Trome, Lucy marcó distancia de sus colegas conductoras, incluso le lanzó un ‘dardo’ al programa de ‘Andrea’. Según dijo, el formato que ella está preparando no solo se encargará de realizar “pruebitas de ADN”, en referencia al caso de la actriz cómica Dayanita.

“Yo soy docente, abogada, conciliadora. Esa es la diferencia con programas que solo se prestan para el morbo, el show, una pruebita de ADN y ahí se acabó, pero de ahí viene toda una carga emocional para la gente que ha expuesto su problema”, dijo.

LEE TAMBIÉN: Josimar habría pedido matrimonio a rubia cubana pese a embarazo de María Fe

LUCY CABRERA Y SU RADICAL CAMBIO FÍSICO

Lucy Cabrera alcanzó la gloria y la fama durante la década del 90, tiempo en el que aparecía en programas cómicos como el de ‘La Paisana Jacinta’, siendo uno de los más vistos por los peruanos.

Sin embargo, decidió alejarse de la televisión para tomar otro rumbo y dedicarse al Derecho. En ese entonces, Lucy se preocupó por su estado de salud al sufrir un severo caso de obesidad y decidió realizarse una operación de bypass gástrico para bajar de peso.

“He decidido cambiar de vida, tengo hígado graso, tengo diabetes y cuatro hermosos a quien quiero seguir criando y educando con amor”, dijo Lucy Cabrera en aquel entonces.

“Pesaba 110 kilos, no podía respirar y me cansaba al caminar, hacía mi dieta, bajé hasta 106 kilos y luego me operé. Aún no me he pesado desde marzo que estaba en 75, pero de esa fecha he perdido más peso, pues uso talla de pantalón 30 y por primera vez en mi vida estoy usando talla ‘xs’ en vestidos”, reveló en una entrevista para este medio en mayo de 2020.

LUCY CABRERA ESTUVO EN PROGRAMA DE ANDREA

Por el año 2016, Andrea Llosa tenía su programa “Nunca Más” por ATV donde exponía casos familiares. Una de las personas que acudió a la conductora fue Lucy Cabrera, quien le pidió ayuda porque no veía a sus hijos por casi 5 años.

La exvedette y exbailarina tuvo una relación clandestina con el cómico Tulio Loza, quien en ese entonces era un hombre casado. El romance la marcó, sin embargo, volvió a encontrar el amor en otra persona, el padre de sus hijos, quien le habría hecho la vida imposible.

La exvedette aseguraba que su caso necesitaba ser expuesto en la televisión porque por la vía judicial no tenía solución. Seis años después, Lucy cuestiona duramente a Andrea porque “solo hizo show”.

“Lo digo por experiencia propia porque yo acudí al programa de Andrea, cuando tuve el problema con mis hijos, y fui porque estaba luchando por ellos. Entonces, Andrea hizo el programa, hizo el show y ahí acabó, pero después me vino toda una parte procesal donde no te apoyan con abogados ni nada”, arremetió Cabrera para Trome.