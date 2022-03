Jefferson Farfán habría puesto los ojos en una nueva mujer que sería la modelo Olenka Mejía, sin embargo, ella tiene vínculos con su expareja Yahaira Plasencia por ser la madre de su sobrino. El programa ‘Amor y Fuego’ evidenció que ambos posan juntos en los mismos lugares, por lo que no se descarta que sería el nuevo amor del ‘10 de la calle’.

La supuesta conquista de Farfán no ha pasado desapercibida pues se trata de la excuñada de Yahaira Plasencia y con quien la salsera lleva una mala relación ante denuncias, demandas y críticas en televisión nacional. Aquí te contamos quién es Olenka Mejía.

OLENKA MEJÍA ERA PARTE DE LA FAMILIA PLASENCIA

Olenka Mejía es madre del hijo de Jorge Plasencia, hermano de la salsera Yahaira Plasencia. Ambos tuvieron una relación de pocos meses en el 2017 y fruto de su romance nació su pequeño hijo de 4 años. Sin embargo, tras su separación no vivieron en paz en medio de denuncias.

La empresaria denunció que Jorge Plasencia no cumplía con la manutención de su hijo , mientras que él arremetía señalando que no cuidaba bien al menor. La expareja llegó hasta la comisaría para reclamar la tenencia del niño.

“Fue a recoger al bebé con lo que me dijo que eran tres días, pero esos tres días fueron dos semanas. Él me dice que no me quiere entregar a mi hijo, que si quiere que yo vaya a su casa y lo visite”, dijo ante el programa de Magaly Medina.

La mujer demandó al hermano de Yahaira por pensión de alimentos a fin de recibir el monto de 2500 soles, pero Jorge Plasencia le recalcó que solo podía pasarle 300 soles pues ganaba 1100 soles como coordinador de la orquesta de su hermana.

OLENKA VS YAHAIRA PLASENCIA

Yahaira Plasencia decidió sacar cara por su hermano Jorge y defenderlo ante las acusaciones de Olenka Mejía, pero no imaginó que sus declaraciones la iban a llevar a pagar una fuerte suma de dinero a su excuñada.

En el 2018, la salsera dejó entrever que el menor no era su sobrino, pues otro hombre pagó la operación de Olenka al dar a luz.

“No sabía que el bebé era de Jorge porque el parto lo pagó otro chico, eso fue, tú ya sabes. Una chica loca que se metió, punto y salió un hijo”, dijo en su momento Yahaira Plasencia. Esto conllevó a que Olenka la demande por difamación agravada.

La expareja de su hermano también le exigió una reparación civil de 100 mil soles. Tres años después, el juzgado le dio la razón a Olenka y exhortó a Yahaira a pagarle solo 20 mil soles por haber dañado su honor.

Jefferson Farfán y Olenka Mejía en coincidencias. Foto: Instagram

OLENKA Y JEFFERSON FARFÁN JUNTOS

En las imágenes que comparte el programa ‘Amor y Fuego’ se muestran diferentes fotografías del futbolista Jefferson Farfán y la empresaria Olenka Mejía. En ambas evidencian que estarían en el mismo lugar posando, pese a que no se muestran juntos.

Entre los escenarios que se muestran está un ascensor, una sala y una habitación. Además, también se comparten videos donde el auto del ‘10 de la calle’ estaría llegando a la vivienda de Olenka.