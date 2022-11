El nombre de Stéfano Salvini está en boca de todo el mundo por la pícara frase lanzada a su exnovia, la ‘Mamá leona’ Johanna San Miguel. “Después te tiro a ti”, le dijo cuando ella le pidió que se lance de nuevo a la piscina. ¿Pero quién es este joven actor del pelo alborotado?

Nacido como Stéfano Camilo Salvini Pinamonti tiene 30 años cumplidos y aparte de su relación con la graciosa ‘Queca’ de ‘Patacláun’. es conocido por su participación en la serie de América Televisión, ‘Los Vílchez’, donde encarnó el personaje de Vasco León de La Torre. Es sobrino del director de televisión y cine, Aldo Salvini.

Su debut como actor en la televisión se produjo en 2012, con apenas 20 años, como extra en la telenovela Corazón de fuego que produjo ATV, en el papel de David Castro.

Stefano Salvini habla de Johanna San Miguel. (Foto: Difusión)

También ha hecho varias películas, como las taquilleras ‘A los 40′, en donde coincidió con Johana San Miguel, así como el resto de Patacláuns como Carlos Carlín, Wendy Ramos y Carlos Alcántara, ‘Locos de amor 2′ y ‘Rapto’.

EL AMOR

En 2014 inició su romance con ‘Queca’. Él tenía 22 años y ella 47. No les importó nada. Eran una parejita enamorada, al margen de las habladurías. Ese año, la productora Tondero, la misma de ‘Asu mare’, los contrató para la película ‘A los 40′. Ambos, premonitoriamente, hacían de una pareja con una gran diferencia de edad.

Nadie sabía nada hasta que el programa ‘Amor, Amor, Amor’ los captó besándose apasionadamente en una discoteca.

Sin muchas ganas de mentir, Stéfano dijo que “estábamos ensayando para la segunda parte de ‘A los 40′ y salimos a practicar”, para explicar el ampay.

‘CÁLLATE O TE CASTIGO’

En otro primicia, se captó a ella gritándole al actor como si fuera su hijo. “Cállate o te castigo”, le decía sin que él le replicara.

Tiempo después, Johana intentó aclarar el incidente. “Yo no miento. Estábamos en una discoteca y mi hijo, que en ese entonces era chibolo, me llama con insistencia para decirme que le compre una cosa del Play. Fue ahí donde le digo: ‘¡Cállate o te castigo!’. Entonces, de pronto, dijeron que yo se lo había dicho a Stefano”.

Un año después algo pasó. Se separaron sin peleas, al menos no trascendió nada. Al menos el joven siguió diciéndole a todo el mundo palabras muy amables sobre ella. Una llama aún ardía dentro suyo.

‘LA SIGO AMANDO’

Hace poco Chollywood se conmovió luego que Salvini confesara, siete años después de la separación, en una transmisión de Instagram que todavía tiene sentimientos por la ‘Mamá leona’. “Yo sigo enamorado de ella y me cuesta, me cuesta”.

“Ya, mucho de ella, mucho, mucho. Respeto porque yo sigo enamorado de ella y me cuesta, me cuesta”, se le oye decir a Stefano.

Lo que pocos saben es que Stéfano conoció a Johana cuando tenía apenas 4 años de edad. “Mi tío era director de ‘Pataclaún’. No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré”, comentó sin rubores.

