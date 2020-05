Toman medidas. Tras los comentarios racistas y misóginos que habría escrito en redes sociales el locutor de Radio Mágica, Carlos Guerrero, la radio para la que trabaja habría tomado la decisión de desactivar sus cuentas.

“Lo que Carlos Guerrero, vocalista de We All Together y locutor de Ruta 88 en @RadioMagica883 publica desde su cuenta @Ruta88Oficiales realmente nauseabundo. Racismo e idiotez limeña en su máxima expresión. Quiero creer que en estos tiempos ya no se toleran estas estupideces” son algunas de las críticas que se leen en redes sociales contra el locutor.

El problema con Carlos Guerrero habría comenzado desde que cuestionó a la esposa de Martín Vizcarra. “Alguien sabe donde esta la esposa del dictadorzuelo Viscarra. Las malas lenguas dicen que esta fuers del pais. Sera?????”, escribió el fundador de la banda ‘We all together’.

El locutor no habría soportado las críticas y habría continuado despotricando desde la cuenta del programa que conduce en Radio Mágica. Fuentes de Trome precisan que el músico es quien habría estado tuiteando insultos racistas y misóginos. Además, Carlos Guerrero es conocido por sus posiciones políticas a favor del fujimorismo y del APRA.

Hasta el momento, Radio Mágica no se pronuncia en redes sociales sobre este incidente, sin embargo, trascendió que la empresa de radiodifusión habría desactivado las cuentas del locutor en Twitter por su contenido que incita al odio.

Lo que Carlos Guerrero, vocalista de We All Together y locutor de Ruta 88 en @RadioMagica883, publica desde su cuenta @Ruta88Oficial es realmente nauseabundo. Racismo e idiotez limeña en su máxima expresión. Quiero creer que en estos tiempos ya no se toleran estas estupideces. pic.twitter.com/h4mLR3pAwf — Víctor Hugo (@victorhugovc) May 1, 2020

El fujimorista Carlos Guerrero puso su cuenta de Twitter con candado y el de su programa ”Ruta88.3” ya no existe. Se le acabó la magia al imitador de The Beatles. @RadioMagica883 — Carlos Capcha (@yderepente) May 1, 2020

Justo leo la respuesta que le da a @mioperversa hace algunos meses cuando esta noticia esta en la televisión.



Quizá Carlos Guerrero no sabría si indignarse o si hacer algo más.

Cc @JaimeSerra @DiegoPajaresH https://t.co/ftqsVZsO7s pic.twitter.com/6Q5QuJJJau — Dheys Rios Acosta (@DheysRios) May 2, 2020

