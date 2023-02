En una reciente entrevista para “Estás en todas”, Rafael Cardozo se refirió por primera vez al fin de su romance con Cachaza luego de 12 años de relación. El brasileño confirmó que sí le pidió a su expareja que le devuelva el anillo y hasta contó qué hizo con la joya.

“¿Pediste la mano porque fue algo que te nació? ¿O era para salvar que la cosa ya no iba tan bien?” , consultó Yaco Eskenazi a Rafael.

Rafael reconoció que demoró mucho en pedirle la mano a su expareja; sin embargo, resaltó que cuando decide darle el anillo a Cachaza se esforzó mucho y escogió uno muy valioso, incluso lo comparó con el precio de un carro.

Rafael Cardozo pidió a Cachaza que le regrese el anillo de compromiso tras separación: “Lo he vendido”

“Ahí entra la cosa, que he visto mis errores y empecé a corregirlo. No que tenía haberme casado, pero el anillo sí debía entregarlo, entonces otra cosa, ya cuando entregué el anillo, no podía entregar cualquier anillo. Tenía un carro en el dedo”, reveló el modelo.

“Y ese carro en el dedo… ¿Te lo devolvieron?”, preguntó el conductor de “Estás en todas”. Y Rafael, sin tanto preámbulo, confirmó que sí pidió a Cachaza le devuelva el anillo de compromiso y contó que ya lo vendió.

“Sí, fue lo único que le dije, te puedes quedar con todo, lleva arma tu casita y todo, no te preocupes conmigo. Pero el anillo, yo le había dado una relación, un matrimonio, un compromiso. Yo le dije: ‘Devuélveme el compromiso’”, relató. “Sí lo he vendido, jamás lo usaría de nuevo. Lo he vendido”, añadió.