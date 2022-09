Los rumores de la separación de Rafael Cardozo y Cachaza se hacen cada vez más fuertes con el paso de los días. Y es que después de que hace unos meses la parejita se comprometira en matrimonio luego de una larga relación, al parecer el amor se les habría terminado.

Brenda Carvalho, quien este domingo a las 6:30 p.m. llega a “En esta cocina… Mando yo”, se refirió a las especulaciones y le recomendó al brasileño que converse con su pareja para que arreglen sus problemas.

Este domingo te veremos en la cocina de Ethel y Yaco junto a Rafael Cardozo, ¿cómo les fue?

A mí me tocó cocinar y en la cocina no mando yo, yo no sé cocinar, es la verdad. Igual, Rafael y yo hicimos buena dupla en la cocina.

Se enfrenta la sazón brasilera a la sazón peruana, la tienen difícil…

La sazón peruana es maravillosa, acá la gente nace sabiendo cocinar, es una cosa increíble. Pero, no olvidemos que Jazmín es la representante peruana, entonces… Pensé que por ser mamá sabía cocinar, pero ya me di cuenta de que no.

Cambiando de tema, ahora que las bodas se han puesto de moda, ¿no te provoca casarte?

No, no me provoca casarme, eso, con Julinho, lo tengo claro desde el día número uno. Yo aprendí, ya pasé por un matrimonio, ya fui divorciada, y estoy feliz así. El casarse es decisión de cada uno y se respeta. Sí me provoca vestirme de blanco, pero solo eso, nada más.

¿Casarse tiene beneficios?

Descubrí que así, de esta manera, fluye bien la relación, la relación que tengo con Julinho es lamás larga que he tenido, vamos a cumplir 12 años este año, estamos bien.

Bastante tiempo…

Así es, tenemos una confianza linda los dos, respetamos nuestras maneras de pensar y entendemos nuestras vidas, creo que muchas personas no nos entenderían, yo siempre digo que nosotros no somos normales (risas).

¿Y cómo van tus planes para tener hijos?

Voy a congelar más óvulos, nuestro plan es que quede embarazada para fines del 2023.

Se dice que Rafael Cardozo se ha separado de tuamiga “Cachaza”, ¿qué opinas?

No sé bien lo que ha pasado, lo único que le he dicho a Rafael es, “Tómalo con calma, piensa y conversa con ‘Cachaza’”. Ese es mi consejo para él, que converse mucho con “Cachaza”; si no conversas, como resuelves.

