Cachaza le reclamó a Rafael Cardozo porque a pesar de tener casi once años de relación, aún no le ha pedido matrimonio; durante un enlace por teléfono pera Mujeres al mando. Cuando le preguntaron que pasaría si antes de diciembre, el brasileño no le pide matrimonio, afirmó ‘que lo dejará'.

Todo ocurrió durante la participación del exchico reality en Mujeres al mando. El brasileño hablaba sobre su relación con Carol Reali, Cachaza, cuando su pareja se comunicó por teléfono.

“Estoy molestísima. Ya me tiene harta. Todos los años me dice lo mismo y la verdad me estoy cansando. Cumplimos once años en enero”, afirmó cuando le preguntaron porque todavía no se había casado con Rafael.

Cuando Giovanna Valcárcel le preguntó a Cachaza, que hará si Rafael Cardozo no le pide matrimonio hasta enero, respondió ‘Lo dejo’, aunque claro todo esto lo dijo con un tono sonriente, como si todo se tratara de una broma.

RAFAEL CARDOZO: “¿QUIÉN LES DIO EL NÚMERO DE CACHAZA?”

Sorprendido al escuchar la voz de su pareja, Rafael Cardozo le preguntó a la producción como obtuvieron el número de Cachaza. “Yo juro que no pasé el teléfono de Cachaza a producción. No lo pasé de verdad, ¿Cómo lo consiguieron?”, manifestó.

“Producción por favor un vaso de agua. Se me está bajando la presión”, manifestó preocupado el brasileño.

Cachaza agregó que se estaba dirigiendo ir a vacunarse contra el COVID-19, durante este divertido enlace por la vía telefónica con Mujeres al Mando.

EL ROMANCE ENTRE RAFAEL CARDOZO Y CACHAZA

Rafael Cardozo y su compatriota Carol Reali, Cachaza, llevan más de diez años de relación. Ellos se conocieron en el reality Esto es Guerra. Pese a que tienen más de diez años de relación y son una de las parejas más solidas de Chollywood, todavía no se han casado.

En una entrevista, Rafael Cardozo admitió que todavía no se ha casado con Cachaza porque tiene miedo del matrimonio. Pese a ello, el brasileño afirmó en diferentes entrevistas que este 2021 sí se casa.