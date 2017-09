¡Esto Es Guerra está que arde! Luego de que Rosángela Espinoza decidiera dejar al descubierto a todos sus compañeros y asegurar que todos, sin excepción, habían pasado por el quirófano para hacerse algún arreglito, hubo un solo guerrero valiente que aceptó la verdad.

Se trata de Rafael Cardozo, quien luego de ser acusado de operarse la nariz, lo acepto de manera tranquila y calmada. "Es verdad", dijo Rafael en su media lengua. Al principio quiso hacerse el gracioso, pero prefirió decir la verdad.

"Voy a poner la excusa igual a todos: 'No, yo tenía un problema en la respiración'", dijo en tono de burla el guerrero, Rafael Cardozo. Esto en clara alusión a sus demás compañeros, quienes no quisieron confesar los arreglitos que se habían hecho.

Rafael Cardozo antes y después Rafael Cardozo antes y después

Como podemos observar, aunque no es tan dramático, el cambio de Rafael Cardozo es notorio. Sin embargo, el guerrero demostró que no hay nada de que avergonzarse. Si uno no se siente a gusto con una parte de su cuerpo y tiene la oportunidad, puede solucionarlo.

Al parecer, sus amigos guerreros no piensan igual pues ningún otro se atrevió a seguir los pasos de Rafael Cardozo y confesar que se habían hecho algunos cambios con la ayuda de un cirujano plástico, tal como reveló Rosángela Espinoza.

Como se recuerda, Rosángela Espinoza agarró frío a los guerreros, cuando decidió revelar todas las cirugías que habían tenido a lo largo del tiempo. "Yo quiero decir una cosa, María Pia, acá todos se burlan pero bien que se han operado", dijo Rosángela Espinoza en el último capítulo de Esto Es Guerra.

"Empezando por Nicola que se ha puesto pelo. En naricitas, Rafael Cardozo", reveló Rosangela Espinoza. Frente a estas declaraciones, muchos guerreros se mostraron nerviosos y hasta preocupados. Aquí te dejamos una lista con el antes y el después de los guerreros para que tú mismo saques tus conclusiones.

