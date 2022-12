Rafael Cardozo se confesó este sábado para Estás en Todas y reveló detalles de su salida de Esto es Guerra, luego que en el programa le recordaran su separación de Carol Reátegui ‘Cachaza’, con quien rompió un compromiso de matrimonio y 12 años de relación.

“Me fui del programa de una manera que no quería. Guardo mucho cariño y respeto, estoy agradecido y aprovechando la oportunidad que me dio América Televisión, que me dio el Perú, estoy sacándole el jugo”, acotó el exchico reality.

Asimismo, aseguró que él nunca comentó sobre la vida priviada de ninguno de sus compañeros de la farándula y que decidió retirarse de EEG porque le mencionaron a su ex. “ Yo me fui por eso, yo no quería sacar ese tema jamás. Yo creo que hago mucho reality pero nunca hablé de la vida personal de otra persona” , acotó.

Choca Mandros, conductor de Estás en Todas, tomó unos minutos de su programa para contestarle a Rafael Cardozo y recordarle que sí se ha referido al aspecto personal de los personajes de Chollywood. “Tiene todo el derecho de guardar su vida personal, péro que no diga que nunca habló. Él ha sido panelista de ‘Estas en Todas’ de ‘En Boca de Todos’, de varios programas y en otros canales. Es el peso que tenemos por ser personajes públicos” , aclaró.

RAFAEL DICE QUE APRENDIÓ DE SUS ERRORES.

Rafael Cardozo aseguró que ahora disfruta de su soledad pero reconoce que en algún punto le viene afectando, luego de compartir su vida casi 12 años con Cachaza. “Hoy soy otra persona, si la vida se tratara de victorias no sería una vida bonita, dónde está la gracia, a veces tener que perder, fallar, uno tiene que corregir sus errores para aprender. Tengo que corregir muchas cosas en las que venía fallando y nada, creo que ahora soy mejor persona”, refirió.

Rafael Cardozo recibe críticas de Choca

