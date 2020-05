BOCA SUCIA. Rafael Cardozo hizo comentarios de grueso calibre. El hecho sucedió durante la transmisión del programa cuando el chico reality pensó que tenía el micro apagado.

El video fue publicado por Rodrigo González en su cuenta de Instagram. En la grabación se escucha decir a Gian Piero Díaz que no hay nada peor que abandonar una competencia en referencia a Rafael Cardozo, quien no habría dado todo de sí en uno de los retos que se realizan en el reality.

Esa frase habría causado el enojo de Rafael Cardozo, quien indicó que Gian Piero Díaz le parece un c(...). Además, cuestiona que el conductor haya dicho esa frase porque le parece de muy mal gusto. El chico reality no se habría dado cuenta que tenía el micrófono prendido y por eso se expresa de esa manera del conductor.

Esta no es la primera vez que Rafael Cardozo no controla sus impulsos. Seguidores del reality esperan que chico reality sea sancionado por sus fuertes adjetivos contra Gian Piero Díaz.

Rafael Cardozo suelta palabrota contra Gian Piero Díaz cuando tiene micro apagado (TROME)

RAFAEL CARDOZO LLORA A SU REGRESO A REALITY

En su regreso a Esto es Guerra, Rafael Cardozo no pudo evitar llorar desconsoladamente debido a que, según su testimonio, estos más de 70 días que pasó en la cuarentena tuvo ataques de ansiedad causados por la coyuntura que afronta el país por la pandemia del coronavirus.

“Yo tuve crisis de ansiedad, gracias a Dios no me tocó el... este virus desgraciado, perdón la palabra, pero hasta hace pocos momentos estaba en el camerino con el apoyo de los chicos”, fue el mensaje que dejó Rafael Cardozo quien no paró de llorar durante toda su presentación.

MIRA: MARIO IRIVARREN DIO POSITIVO A CORONAVIRUS

Al escucharlo, Jazmín Pinedo también se quebró y se solidarizó con él por el duro momento que le tocó afrontar en el aislamiento social. La conductora le dedicó unas palabras de aliento en esta nueva etapa del reality.

“Muchos de nosotros también necesitamos este trabajo, muchos de nosotros sacamos adelante a nuestras familias gracias a este trabajo. No solo los que ven delante de la pantalla, todos los que están detrás estamos aquí para luchar por su familia”, dijo Jazmín Pinedo.

Rafael Cardozo lloró desconsoladamente en su regreso a Esto es Guerra

