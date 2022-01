Después de más de 11 años de relación, Rafael Cardozo finalmente le pidió la mano a su novia Cachaza. Así lo mostró la parejita durante su celebración de Año Nuevo, mientras se encontraban en una isla de Las Bahamas para recibir el 2022.

En un post de Instagram publicado poco después de la medianoche del primero de enero, la brasileña se mostró junto a su ahora prometido muy enamorada, y luego compartió una foto de su anillo de compromiso.

“1/1/2022. Empiezo el año con esta sorpresa hermosa y tan esperada creo que no solo por mi si no por todos que nos acompañan desde siempre por acá”, escribió Cachaza en sus redes sociales, acumulando miles de reacciones y comentarios como ‘ya era hora’.

Y aunque Rafael Cardozo no hiso un post sobre la pedida de mano, sí usó sus historias para compartir cómo caminaba al lado de su novia mientras ella mostraba emocionada su anillo. Asimismo, mostró una imagen de la mano de su próxima esposa con la joya mientras sostenía una apetitosa bebida por la mañana de este 1 de enero. “Qué manera de empezar el 2022″, dice en el texto.

Rafael Cardozo y Cachaza se comprometieron al fin luego de 11 años de relación. Brasileño le entregó el ansiado anillo durante la noche de Año Nuevo 2022.

CACHAZA AMENAZÓ A RAFAEL CON DEJARLO SI NO LE PIDE LA MANO

En octubre de 2021, Cachaza le reclamó a Rafael Cardozo porque a pesar de tener casi once años de relación, aún no le ha pedido matrimonio; durante un enlace por teléfono pera Mujeres al mando. Cuando le preguntaron que pasaría si antes de diciembre, el brasileño no le pide matrimonio, afirmó ‘que lo dejará’.

Todo ocurrió durante la participación del exchico reality en Mujeres al mando. El brasileño hablaba sobre su relación con Carol Reali, Cachaza, cuando su pareja se comunicó por teléfono.

“Estoy molestísima. Ya me tiene harta. Todos los años me dice lo mismo y la verdad me estoy cansando. Cumplimos once años en enero”, afirmó cuando le preguntaron porque todavía no se había casado con Rafael.

Cuando Giovanna Valcárcel le preguntó a Cachaza, que hará si Rafael Cardozo no le pide matrimonio hasta enero, respondió ‘Lo dejo’, aunque claro todo esto lo dijo con un tono sonriente, como si todo se tratara de una broma.

TE PUEDE INTERESAR

Mariella Zanetti es premiada como ‘La fría del año’ por frase tras ruptura de Melissa y el ‘Gato’: “Nadie se ha muerto”

Manolo Rojas estaría enamorado: ¿Quién es la joven ‘italovenezolana’ que vinculan con el cómico?

Melissa Paredes a su hijita poco antes de Año Nuevo: “Cuando den las 12 cerraré mis ojos y me conectaré contigo”