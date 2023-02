¡LO TROLEAN! Según un informe de América Hoy, Rafael Cardozo habría invertido de 30 a 40 mil dólares en el anillo de compromiso que le dio a Cachaza, esto provocó que Brunella Horna y Edson Dávila bromearan sobre la situación del brasileño.

Para los conductores del magazine, el exchico reality estaría pagando un crédito que obtuvo para poder adquirir el anillo que le dio a su expareja y por eso se lo habría pedido. “Lo más triste es que él sigue pagando en cuotas el anillo”, dijo Giselo.

“Yo creo que por eso le pidió el anillo, yo no creo que él tenga 40 mil dólares, habrá pagado la inicial y lo demás lo pagó en cuotas”, expresó Brunella.

¿Qué dijo Rafael Cardozo sobre el anillo de Cachaza?

En una entrevista para Estas en todas, Rafael Cardozo confesó que lo único que le pidió a Carol Reali fue que le devuelva el anillo de compromiso que le entregó.

“Sí, fue lo único que le dije, te puedes quedar con todo, lleva arma tu casita y todo, no te preocupes conmigo. Pero el anillo, yo le había dado una relación, un matrimonio, un compromiso. Yo le dije: ‘Devuélveme el compromiso’”, relató. “Sí lo he vendido, jamás lo usaría de nuevo. Lo he vendido”, añadió.

