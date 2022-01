Rafael Cardozo reapareció ante las cámaras de América Televisión para contar detalles de cómo fue la pedida de mano a Carol Reali, más conocida como Cachaza. Como se recuerda, durante sus vacaciones por las Bahamas, el brasileño le propuso matrimonio a la modelo después de 11 años de relación.

“Me arrodillé a las 0:00 (del 01 de enero) Yo escogí un anillo bien bonito, he regalado un anillo precioso para Carol. Yo temblaba”, confesó en “Más Espectáculos”.

Además, el exchico reality confesó sentirse muy ilusionado con su futura boda con Cachaza. “Ahora que entregué el anillo he vivido una cosa tan bonita que ahora sí me provoca casarme este año me caso sí o sí”, sostuvo.

Por otro lado, Cardozo comentó que le encantaría convertirse nuevamente en padre nuevamente. “Nosotros nunca hablamos de eso, pero a mí me gustaría mucho. Tengo a mi hija Rafaella, pero no pude disfrutar mucho de ella (…) Pero me encantaría”, declaró Cardozo notoriamente entusiasmado.

Además, durante la entrevista, Rafael no descartó que su boda con Cachaza sea transmitida por televisión.

