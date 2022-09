Los conductores de ‘En boca de todos’ comentarios los fuertes rumores de separación de Rafael Cardozo y Cachaza, quienes hace unos meses, tras 12 años de relación, se comprometieron en matrimonio. Según el programa de América Televisión, la brasilera regresó a Perú el pasado domingo pero su pareja no la fue a recoger, sino que estuvo toda la tarde en la casa de Yaco Eskenazi.

“Para mí esa relación ya fue y estaban esperando que ella regrese para mandar su comunicado”, opinó Ricardo Rondón, mientras que Maju Mantilla se mostró más esperanzada. “Ha sido una relación muy establecida, sin embargo creo que el trabajo de cada uno ha hecho que se distancien. El tiempo tiene la mejor respuesta. Es mejor que estén así por un momento y luego nuevamente regresen con fuerza y continue el amor”, acotó la conductora.

Por su parte, Javier Rojo aseguró que la parejita que puso fin a su relación y no van a volver. “Crecieron juntos pero esa relación ya fue”. En ese momento, Rondón le pidió que revele lo que sabe de caso. “Primero que lo cuenten ellos y luego te lo voy a decir yo, pero estoy diciendo que esa relación no va volver, no van a volver” , sentenció seguro.

Tula Rodríguez intervino en la conversación e indicó que el amor entre Rafael Cardozo y Cachaza se enfrió, aunque destacó que es mejor que terminen ahora a que lo hagan después de casados. “Ellos no tienen hijos, se van a quedar con lo más bonito de la relación”, aseguró. “A la interna, todos sabemos que esa relación ya terminó, solamente que ellos tienen que decirlo”, agregó la conductora.

Finalmente. Javier Rojo comentó que aún no se sabe si seguirán viviendo en el mismo departamento. “El sí está allí, puso unas historias en la mañana. Cachaza acaba de llegar y veremos si postea en el mismo lugar o de otro depa. Tienen que contarlo si o sí, tienen que lanzar su comunicado”, aseveró.

Tula Rodríguez dice que Rafael Cardozo y Cachaza habrían terminado

TE PUEDE INTERESAR

Pamela Franco sobre su boda con Christian Domínguez: “Eso no define nada, hay matrimonios que se acaban”

Yahaira Plasencia aparece EN VIVO cuando Nicole Akari raja de su look y la deja en shock: “A mí me gustó”

Danny Rosales asegura que nunca tuvo una relación con Dayanita: “Si me gustaran los hombres, no tendría vergüenza en decirlo”