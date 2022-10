¡FUERTE ACUSACIÓN! Rafael Fernández afirma que fue Karla Tarazona la que orquestó el ampay de Magaly Medina donde se le ve saliendo de un centro donde hacen masajes para adultos. Las imágenes del ‘Huevero’ salieron en julio de este año.

“Lo del ampay del sauna (...) el ampay del sauna lo tenían desde febrero y yo sabía y Karla también. A mí me lo dijo en el mismo mes y no era novedad para nadie”, expresó.

Según el empresario, Karla Tarazona quería hacerlo quedar mal. “(En el ampay) no sacaron el tiempo que yo estuve dentro del sauna, no estuve más de 8 minutos. El dueño del sauna es un cliente mío al que vendía mascarillas, de las KN95, yo con las mismas entro con las cajas se las doy. Él me quería pagar y le dije ‘no, me voy al toque’... Yo salgo y comienzo a textearle a Karla”, comentó.

“¿Quien crees que hizo todo esto? fue Karla para hacerme quedar mal. A mi me contaron de la producción de Magaly que Karla habló y fijó todo de cómo iba a salir, a donde iba salir”, agregó.

Rafael Fernández acusa a Karla Tarazona sembrarle ampay en sauna: “Lo hizo para hacerme quedar mal”

