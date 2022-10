Maribel Rivera, la dueña de la casa de La Molina donde vivieron Rafael Fernández y Karla Tarazona cuando aún eran esposos, rompió su silencio y desmintió al popular ‘Rey de los huevos’, quien en declaraciones para Amor y Fuego aseguró que no le entregó los 8 mil dólares de la garantía del inmueble a su exesposa porque la propietaria se había quedaro con el dinero.

“La verdad es que la garantía era de dos meses, 6300 dólares, la garantía no se quedó conmigo”, aseguró la mujer para Magaly Tv La Firme. “¿Dónde hay este quiebre con Rafael y yo? Cuando Rafael me exige que le devuelva la garantía y la casa no era nada de lo que era mi casa. Todo lo cambió, tenía autorizado solamente la cocina”, agregó.

En ese sentidfo, aseguró que le devolvió 3 mil dólares el pasado 22 de setiembre. “Eran 3000 dólares menos los servicios, porque lo demás era para rectificar en algo los cambios de mi casa”, dijo Maribel Rivera.

Maribel Rivera, dueña de la casa de La Molina donde vivieron Karla Tarazona y Rafael Fernández, aseguró que le devolvió tres mil dólares de la garantía al huevero.

KARLA TARAZONA DEJÓ DESCUIDADA MANSIÓN DE LA MOLINA

Rafael Fernández se refirió a la polémica que se levantó cuando Karla Tarazona aseguró que no recibió los 8 mil dólares que el huevero le prometió por la garantía de la casa de La Molina. “Ella tenía que salir antes del 15, salió después y ese dinero no se devolvió”, explicó el empresario.

Asimismo, mostró un audio de la dueña de la mansión. “Ese día que fui, la verdad que no me sentí tan bien, la casa la vi tan decuidada, es propio de que se están mudando, es normal en toda mudanza. Necesito ver todos los arreglos de la casa, varios cambios que ustedes han hecho que tenemos que ver para que lo regresen a la normalidad en algunos casos”, indicó la propietaria.

Por su parte, el abogado Jorge Cano aseguró que Karla Tarazona se demoró 10 días en salir de la casa y la dueña, al haberse excedido en el tiempo que habían pactado, se quedó con la garantía.

TE PUEDE INTERESAR

Fernando Armas preocupado por Óscar Gayoso. “Nunca lo volví a ver. Lo último que supimos es que tenía cáncer”

Karla Tarazona responde a Rafael y acepta que él pagó el colegio de sus hijos por tres meses más: “Fue su voluntad”

Revelan la identidad de la ‘mujer de negro’ en AFHS: Es compañera de celda de Carmen y actriz Rocía Limo la interpreta