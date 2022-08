Rafael Fernández se pronunció luego de leer el fuerte mensaje que le envió Leonard León a través de sus historias de Instagram, donde lo llama ‘asno’ y le reclama por decir que apoyará a sus hijos económicamente luego de su abrupta separación de Karla Tarazona la semana pasada.

El popular ‘Rey de los huevos’ tomó con calma las declaraciones del cumbiambero, aunque le mandó tremendo misil y aseguró que puede hablarle en persona, sin escudarse detrás de las redes sociales. “ Esas cosas las puedes decir por chat... pero la cosa es quién lo pueda decir de hombre a hombre... yo no tengo ningún problema” , acotó el empresario en declaraciones para Amor y Fuego.

RAFAEL FERNÁNDEZ LE CONTESTA A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Por otro lado, Rafael Fernández también le contestó a Christian Domínguez, luego que el cantante asegurara que sus hijos no necesitan del apoyo del ‘huevero’ porque tienen a sus dos padres. En ese sentido, negó que el ‘Wachimán’ haya tratado de comunicarse con él vía telefónica.

“A mí no me ha llamado ah, pero yo ya no quiero hablar más del tema, si yo lo llamo, que me lo diga directamente, pero yo ya no voy a decir nada, yo he ayudado a mucha gente y si ayudo a mucha gente que no conozco, por qué no ayudar a unos chicos a los que quiero... ese era mi concepto nada más. Christian ha entrado varias veces a la casa sí, pero yo prefiero no declarar y que ya vea él si quiere hablar... bueno, lo hablaremos personalmente”, acotó el empresario.

LEONARD LLAMA ‘ASNO’ A RAFAEL FERNÁNDEZ

El cumbiambero Leonard León decidió responderle de manera contundente a Rafael Fernández por decir que sus hijos no tienen un padre presente. En entrevista con Magaly TV La Firme, el aún esposo de Karla Tarazona recalcó que asumirá la educación de los pequeños, entre ellos, los dos hijos del cantante.

A través de su cuenta de Instagram, Leonard, quien tiene una disputa con Karla Tarazona por la pensión a sus hijos, escribió varias líneas dedicadas al ‘Rey de los Huevos’. Al parecer, habría enfurecido al escuchar al ‘huevero’ decir que ayuda en ollas comunes, por lo que no tiene problema en ayudar a los menores.

“ Eres tan asno que no piensas en las consecuencias de tus palabras y que psicológicamente estás afectando a niños ”, dijo.

En esa línea, el cumbiambero consideró que al empresario siempre le han gustado los reflectores de cámaras de televisión para estar vigente en el show.

“Qué se puede esperar de alguien que le encanta la cámara, cuando alguien quiere hacer una obra de bien no anda divulgándolo ”, agregó.

