VOLTEA LA PÁGINA. Ante las cámaras de “Amor y Fuego”, Rafael Fernández reconoció que se está dando una nueva oportunidad en el amor tras su divorcio con la conductora de televisión Karla Tarazona.

El empresario detalló que su “nueva saliente” está alejada del mundo del espectáculo y que no le gustaría estar en ese ambiente. “Ah ella es mi saliente. Es la aeromoza”, fue lo primero que dijo el empresario cuando le mostraron una foto en la que se le ve acompañado de su pareja.

Además, se animó a revelar que empezaron a salir después de que salieron sus papeles de separación con la conductora del programa “Préndete”. “Salió mi papel el 27 y empezamos a salir en enero. Es una súper persona. Su familia es súper buena. No puedo decir nada porque sino me van a matar”, afirmó el empresario de los huevos.

En otro momento, dejó entrever que ya conocería a la familia de su nuevo amor, quien entre bromas, afirmó que ahora lo engríen con café: “Ya tengo aeromoza y ya tengo mi cafecito”.

Karla Tarazona “sufrió mucho” con Rafael Fernández, revela nana

¡APARECIÓ LA NANA! Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron su separación en agosto del 2022, por ese entonces el empresario reveló que Maricarmen, persona que trabaja cuidado a los hijos de la conductora, no “respetaba su privacidad” de pareja. Tras algunos meses, la nana por fin rompió su silencio.

Según Maricarmen, Karla Tarazona sufrió mucho en la relación que mantuvo con el ‘Rey de los huevos’, ya que lloró y suplicó en más de una ocasión.

“Cuando las personas están fuera de una relación ven las cosas más claras y es entendible que, en ciertos momentos, Karla que compartía una relación no veía las cosas que otras personas cercanas veíamos. Mucho (la vi sufrir), la vi llorar, suplicar, rogar, momentos muy complicados. Si quieres a una persona como la quiero yo a ella y a mis sobrinos, entonces cómo me pides que yo me mantenga al margen ”, manifestó.

Además, no dudó en reafirmar que siempre tratará de proteger a Karla Tarazona. “Sé lo que ella siente, sé como ha sufrido, sé que le duelen las cosas. Me siguen criticando en todas sus relaciones, que yo era ‘la mala’, que yo era la ‘mala influencia’, pero si quieres a alguien no puedes permitir que a ese alguien le hagan daño y tan impunemente, que en cámaras se vendan como una persona que no son”, expresó.

