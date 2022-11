Rafael Fernández, el ex de Karla Tarazona, fue captado por las cámaras de Magaly Tv La Firme el pasado fin de semana, cuando estaba en la Plaza de Acho con una misteriosa rubia. El ‘huevero’ aseguró que solo se trata de su amiga y que siente mucha admiración por ella porque es una persona muy culta.

“Solo es una amiga que más vive en Máncora que en Lima, es escritora y simplemente fue un rato a acompañarme, quería distraerse un rato y me acompañó. Yo la he notado bastante seria, me encanta hablar, me encanta conocer, me encanta que me nutran. Ella es una persona muy culta, es súper deportista también, yo la admiro mucho como persona, pero no pasamos a otra cosa ”, refirió el ‘Rey de los huevos’.

¿QUIÉN ES LA NUEVA RUBIA DE RAFAEL FERNÁNDEZ?

Según el programa de Magaly Medina, la misteriosa rubia de Rafael Fernández se llama Rafaella Budge y es una profesional graduada en administración hotelera y coach de meditación. Según sus redes sociales, vive entre Máncora y Lima.

Asimismo, Magaly Tv La Firme resaltó que a la rubia le encanta la cámara porque fue reportera en programas deportivos y también usa sus redes sociales para el negocio del ‘canje’.

¿QUIÉN ES LA AMIGA QUE ESTUVO CON RAFAEL EN CONCIERTO DE DADDY YANKEE?

Rafael Fernández también se refirió a la joven con la que fue captado en el concierto de Daddy Yankee. “No la conozco muy bien, sé que se llama Ana Lucía pero no tenemos ningún acercamiento ni nada por el estilo. Como cualquier persona en ese momento la fui a dejar a su casa. No hay ningún vínculo con ella. El día que quiera estar con alguien voy a salir de la mano con esa persona. Ahora estoy solo”, dijo el huevero.

Rafael Fernández fue captado con Rafaella Budge en la Plaza de Acho hace unos días. Ex de Karla Tarazona descartó un romance y aseguró que solo es su amiga.

