Rafael Fernández y Karla Tarazona eran una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Pese a que contrajeron matrimonio en el 2020, ambos demostraron que tenían las cosas claras para su familia, sin embargo, el último viernes 26 de agosto sorprendieron al anunciar su separación. Por esto, aquí te contamos qué estudió y cuál es la historia de la empresa del ‘Rey de los Huevos’.

El ‘Huevero’ ha dejado con la boca abierta en más de una oportunidad a su aún esposa Karla Tarazona al darle lujosos detalles, como una camioneta valorizada en 75 mil dólares . El éxito económico del empresario se debe al negocio que lidera y todo a raíz de una experiencia de vida.

Rafael Fernández sufrió en el pasado una grave quemadura en la parte de su rostro, lo que lo impulsó a consumir huevo como parte de sus beneficios y propiedad de la clara. Desde ese entonces, fundó su empresa ‘Eggtreme’.

“ Tuve una gran quemadura en la mitad de cara. Fui al dermatólogo y me dijo que estaría bien, solo tenía que consumir siete claras de huevo al día . Me quedé impresionado porque no conocía con exactitud las bondades del calcio. Al mes, tuve resultados increíbles y, a los dos meses, no parecía que había sufrido una quemadura. Soy un testimonio y parte de esto”, reveló Fernández para Perú 21.

El empresario estudió la carrera de Administración de Empresa y tras ello se dedicó exclusivamente a su negocio. Además, Rafael Fernández es hijo también del conocido médico Manolo Fernández, fundador de la farmacéutica biológica Laboratorios Farvet.

RAFAEL FERNÁNDEZ DEDICA MENSAJE A SU HIJO

A través de su cuenta de Instagram, el empresario Rafael Fernández demostró que también está sufriendo por el fin de su matrimonio con Karla Tarazona mediante un mensaje a su hijo, a quien le agradeció por acompañarlo en estos duros momentos.

“ Gracias, hijo. Me has demostrado madurez y responsabilidad. Ayer me hiciste recordar que siempre estarás para mí. Te quiere siempre, papá ”, escribió.