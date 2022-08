¡UY! Rafael Fernández volvió a decir que está dispuesto a pagar la educación de los hijos de Karla Tarazona, especialmente, de los dos mayores, quienes son hijos de Leonard León, quien al parecer no estaría cumpliendo con sus obligaciones.

“Ellos literalmente no tienen papá, tienen un físico, pero no presente”, expresó el empresario en clara referencia a Leonard León, con quien Karla Tarazona no se encuentra en buenos términos.

El ‘rey de los huevos’ explicó que lo que desea para los hijos de su aún esposa es una educación de calidad. “Que ellos puedan tener una educación A1, que sean excelentes chicos, y que sean excelentes profesionales, eso quiero”, dijo.

Rafael Fernández extrañará a los hijos de Karla Tarazona

En otras declaraciones, Rafael Fernández manifestó que extrañará a los tres hijos de Karla Tarazona, con quienes compartía una casa en La Molina.

“(Te vemos un poco sentido) Sí, obviamente, porque ya no voy a estar con ellos todos los días. Voy a trabajar más y los chicos siempre me alegran el día”, remarcó.

