Rafael Fernández fue captado por las cámaras de Magaly Medina en la Plaza de Acho y amablemente decidió responder las preguntas del reportero del programa de espectáculos.

El popular ‘rey de los huevos indicó que su vida ha cambiado después que ‘Magaly TV, la firme’ emitiera algunas notas sobre su vida y su día a día. “Después de que me ampayaron, ya nadie quiere venir”, sostuvo empresario , dejando en claro que continúa soltero.

Por último, le preguntaron acerca del ampay de Deyvis Orosco y si asiste a algún sauna. Ante la interrogante, Fernández respondió que acudía a ese tipo de establecimientos, pero dejó en claro que no se quedarían tanto tiempo como el ‘Bomboncito’: “Puedo hacerme masajes, puedo ir a un sauna, puedo cerrar un negocio, pero jamás me quedaría once horas”.

Rafael Fernández le manda mensaje a Deyvis Orosco

Hincha trolea a Jefferson Farfán tras ganar el campeonato de la Liga 1: “¿La sudaste?”. VIDEO: ATV

Rafael Fernández ‘chotea feo’ a amiga del concierto de Daddy Yankee

La expareja de Karla Tarazona, afirmó que no tiene ningún vínculo con la joven con quien se le vio bailando en el concierto de Daddy Yankee. Según el empresario, ni la conoce bien y a penas sabe su nombre.

Sobre las imágenes donde se le ve dejándola en la puerta de su casa, el ‘Rey de los Huevos’ remarcó que solo fue un gesto de cortesía.

“No la conozco bien, sé que se llama Ana Lucía, pero no tenemos ningún acercamiento ni nada por el estilo y como cualquier persona en ese momento la fui a dejar en la puerta de su casa, no hay ningún vínculo con ella”, expresó a Magaly TV: La Firme.

TE PUEDE INTERESAR: