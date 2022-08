¡ACLARA! Rafael Fernández fue consultado sobre las declaraciones de Karla Tarazona, quien se sintió muy dolida luego de conocer que su expareja dio entrevistas a programas de farándula cuando tenían el acuerdo de quedarse callados.

Ante ello, el ‘Rey de los huevos’ explicó que no se comunicó con Karla Tarazona, pero que le pide “perdón” si así lo considera; sin embargo, recalcó que no fue el que inició con los dimes y diretes.

“No he hablado con ella hoy, pero le pediría perdón ¿no? No es que alguien tenga la culpa acá, pero yo no hablé primero” , dijo a Amor y Fuego.

El empresario se refiere a un mensaje que compartió la conductora de TV luego de anunciar su separación. “No todas las tormentas vienen a perturbar tu vida, algunas llegar para limpiarte el camino”, reposteó la también locutora radial en Instagram.

TROME - Rafael Fernández y Karla Tarazona: 'Huevero' habla de su marca y pide disculpas a conductora

¿Cómo reaccionó Karla Tarazona ante entrevistas de Rafael Fernández?

El último 29 de agosto Karla Tarazona apareció en su programa de TV para brindar unas breves declaraciones, donde se mostró muy afectada por las declaraciones de su aún esposo.

“Considero que no era necesario sentarte en un programa para decirle a la gente que se acabó el amor por una persona. Ridiculizarme de esa manera, hacerlo tan público y decir, así como si nada pasara que ya no existía amor ”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Karla Tarazona y Rafael Fernández no podrán divorciarse hasta cumplir dos años de casados

Karla Tarazona no llegó al programa ‘D’ Mañana’ tras entrevista de Rafael Fernández

Rafael Fernández sobre los hijos de Karla Tarazona: “Ellos no merecen que yo deje de estar a su lado”