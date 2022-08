Tras la polémica que se ha generado debido a las declaraciones de Rafael Fernández sobre el futuro de los hijos de Karla Tarazona, Christian Domínguez reveló en pleno programa EN VIVO de ‘América Hoy’ que el ‘Rey de los Huevos’ llamó por teléfono a su pareja Pamela Franco para ofrecerles conversar presencialmente con ambos.

“ Yo llamé de mi teléfono, al no contestarme, yo llamé de su teléfono (Pamela) y le acaba de llamar a mi señora diciéndome que ha llamado a uno de los teléfonos porque que no sabía que lo estábamos llamando”, dijo el cumbiambero.

Según el cantante, Rafael tiene que rectificarse porque él sí cumple con pasarle una pensión a su menor hijo y además nunca ha sido una ‘piedra en el zapato’ en su matrimonio con Karla Tarazona.

“Dice que quisiera conversar con los dos, que hemos malinterpretado sus palabras porque se estaba refiriendo a los hijos de Karla, a los mayores y que no se estaba refiriendo a mi hijo. También que no le interesa hablar más del tema, que no quiere estar mal conmigo porque dice que él siempre ha creído que yo soy un buen padre ”, agregó.

Rafael Fernández llama a Pamela Franco

CHRISTIAN LEE EL MENSAJE DE ‘HUEVERO’

Christian Domínguez incluso leyó el mensaje textual que le envió Rafael Fernández a Pamela Franco, sin embargo, lo exhortó a que aclare la polémica públicamente, aparte de hablar con él en persona.

“Acabo de ver tu imagen en el WhatsApp, soy Rafael Fernández, me gustaría conversar con ambos debido a la mala interpretación de los temas y sobre todo de lo que se habla. Me comentas, por favor, si deseas conversar, no sabía que eran sus teléfonos”, fueron las palabras del ‘Huevero’.