Rafael Fernández se mostró más que contento el último domingo, cuando celebró junto a sus tres hijos y los tres hijos de su esposa, Karla Tarazona, el Día del Padre. El popular ‘Rey de los huevos’ usó sus historias de Instagram para mostrar cómo pasó estas fechas al lado de su familia.

En una de sus historias, se mostró al lado de los dos hijos de Leonard León y el pequeño de Christian Domínguez y les agradeció por darle un espacio en sus vidas. “Gracias!!! Me llenaron de regalos pero eso es lo que menos importa, al costado de darme tanto cariño siempre. Gracias por darme la oportunidad de participar en sus vidas. Los quiero !!!”, escribió el empresario junto a una foto con los tres menores.

Además, también compartió una imagen al lado de sus tres hijos biológicos con un mensaje que podría haber estado dedicado al cumbiambero, ex de su actual esposa. “Tener hijos no lo convierte a uno en padre, al igual que tener un piano no te convierte en pianista. Valoremos el tiempo con nuestros hijos” , indicó en una posible referencia a Leonard y su alejamiento de sus pequeños.

El ‘rey de los huevos’ agradeció a los hijos de Karla Tarazona por hacerle un lugar en sus vidas.

LEONARD NO QUISO DAR PERMISO A SUS HIJOS PARA VACACIONES

Cabe indicar que hace unas semanas se levantó una gran polémicas cuando Rafael Fernández reveló que las vacaciones a Disney que tenían planeadas como familia se frustraron porque Leonard León se negó a firmar el permiso para que sus hijos salgan del país.

Entre lágrimas, Karla Tarazona lamentó la actitud de su expareja y aseguró que están evaluando tomar otro tipo de medidas, como solicitar el permiso de salida del país directamente a un juez o pedir, en un proceso judicial, la tenencia completa de los menores.

TE PUEDE INTERESAR

Jazmín Pinedo se retiró audífonos para volver a responder a Magaly Medina: “No necesito ayuda”

Hijo de Magaly Medina sobre la urraca: “Es divertido ser hijo de la bruja mala”

Gigi sobre Magaly y Jazmín Pinedo: “Las dos se han dado golpes bajos, pura piconería”