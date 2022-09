Rafael Fernández, el popular ‘Rey de los Huevos’, no tendría la afortuna que aparentaba cuando salía con Karla Tarazona en televisión. Ni los vehículos Audi, ni el yate que presentó en televisión, solo un Mini Cooper, una combi, dos motos, además de tres propiedades en Asia, además, una de sus empresas tiene una deuda millonaria, aunque cumple con pagarla; según Magaly TV.

En el informe, precisan que Rafael Fernández aparece como gerente de trece empresas, aunque solo cuatro de ellas están activas, entre ellas Farvet, de propiedad de su papá, el doctor Manolo Fernández.

Sobre los vehículos y la camioneta que mostró en alguna oportunidad, el informe precisa que ‘el Huevero’ solo tienes dos motos a su nombre, un pequeño automóvil Mini Cooper y una combi china, además, tiene tres propiedad en Asia, y dos de ellas son cocheras.

TROME |La fortuna de Rafael Fernández, el ex de Karla Tarazona (Magaly TV)

También detalla que una de las empresas de Rafael Fernández cuenta con una millonaria deuda, según Infocorp, aunque cumple puntualmente con hacer todos los pagos.

MAGALY MEDINA SOBRE RAFAEL: NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO

Magaly Medina difundió un informe que daba cuenta del real patrimonio de Rafael Fernández. Según la urraca, el ‘Rey de los huevos’ no tendría tanto dinero como aparenta. En ese sentido, aseguró que solo gerencia la empresa de su papá y tiene la suya propia, relacionada a los huevos.

“La empresa que creo que es la más rentable de todas, es Farvet, la empresa de su padre, él tiene un sueldo como gerente, no es el dueño, es el gerente... supongo que su papá es el que le paga su sueldo como gerente. La empresa de los huevos no sabemos exactamente qué tan rentable es, al principio parecía que sí, pero ahora, a estas alturas, no sabemos si funciona o no”, acotó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Asimismo, aseguró que fuentes ‘bien informadas’ le indicaron que Rafael Fernández ya vendió todas sus motos y solo conserva cuatro de sus autos. “Ha vendido el yate, se está deshaciendo de casi todos sus activos, por qué, no lo sabemos, pero yo digo, solamente siendo gerente de la empresa de su papá, no creo que tanta un sueldo digamos tan fabuloso”, indicó Magaly Medina.

Finalmente, la conductora resaltó que ‘no todo lo que brilla es oro’. “La gente nos puede vender una imagen de excesivamente exitosa, generosa, que tiene mucho dinero, pero a veces es solo apariencia, mucho cascarón y adentro no hay nada”, refirió la urraca.