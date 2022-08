NOBLE GESTO. Rafael Fernández brindó una entrevista exclusiva al programa Magaly TV La Firme donde habló de su separación con Karla Tarazona y de lo que pasará ahora con sus pequeños hijos. El ‘Rey de los Huevos’ aseguró que los tres menores no se verán afectados, pues continuarán en su costoso colegio y seguirán siendo socios del Club Regatas.

“Mi relación con ellos va a estar muy bien, yo he hablado con ellos y les he dicho que los quiero muchísimo, los voy a ver. Sus hijos, les tengo mucho cariño, es más, no me voy a desvincular de ellos, no me voy a comparar con ellos ”, dejó en claro el empresario.

Rafael Fernández remarcó que los menores no tienen la culpa de nada, pues son chicos excelentes, buenos e inteligentes que merecen a alguien que los siga apoyando.

“Ellos se van a mudar porque la casa es demasiado grande y es muy costosa poder mantenerla, pero en el resto de cosas como el colegio, hemos hablado con Karla de que eso se va a mantener igual , para mí lo básico y fundamental es su educación”, dijo.

HIJOS DE KARLA TARAZONA TENDRÍAN FONDO

En otro momento, Rafael Fernández, conocido como el ‘Huevero’, deslizó la idea de abrir un fondo bancario pensando en el futuro de los tres hijos de Karla Tarazona. Además, remarcó que la conductora y sus pequeños seguirán como socios en el Club Regatas.

“En el tema de cosas, ellos están como socios de Regata, no voy a quitar jamás eso, seguirán ahí . Yo los voy a ayudar hasta que, no sé, Karla tenga otra pareja y no quiera que yo haga nada. Por el momento, si yo puedo ayudar en algo, lo voy a hacer siempre... Sí lo van a hacer (tener comodidades), mis hijos están super grandes. Si yo puedo, lo voy a hacer. Estuve pensando que no creo que sea tan loco es hacerles un fondo para su futuro. Son chicos que valen la pena en muchos sentidos ”, puntualizó.