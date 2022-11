Rafael Fernández dejó el pasado y ha vuelto a recuperar la sonrisa que se le perdió en medio de los enfrentamientos con Karla Tarazona tras su separación. Las cámaras de Magaly TV La Firme captó al ‘Rey de los Huevos’ junto a una nueva ‘rubia’ llamada Rafaella Budge, a quien estaría conociendo un poco más. En esta nota te contamos todos los detalles de la mujer.

Durante una visita en la Plaza de Acho, el ‘Huevero’ apareció junto a una mujer, quien es graduada en Administración Hotelera y Couch en Funcionalidad y Meditación. Rafaella también tiene gustos por las cámaras, pues ha sido reportera en exclusivos eventos deportivos.

Incluso, la ‘rubia’ ha aparecido en diversas páginas de marcas promocionando algunos productos mediante el ‘deseado canje’. Asimismo, vive entre Lima y Máncora, aunque no sería impedimento para una relació con Fernández.

En declaraciones para la ‘urraca’, Rafael aseguró que la mujer es solo su amiga, sin embargo, no dudó en llenarla de elogios

“ Solo es una amiga que más vive en Máncora que en Lima, es escritora y simplemente fue un rato a acompañarme, quería distraerse un rato y me acompañó . Yo la he notado bastante seria, me encanta hablar, me encanta conocer, me encanta que me nutran. Ella es una persona muy culta, es súper deportista también, yo la admiro mucho como persona, pero no pasamos a otra cosa”, mencionó.

