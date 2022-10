Rafael Fernández se volvió a pronunciar luego de su último enfrentamiento mediático con Karla Tarazona, que empezó cuando la conductora de Panamericana Televisión deslizó que no cumplió con las promesas que le hizo en su conciliación, tras anunciar el fin de su matrimonio de casi dos años.

El popular ‘Rey de los huevos’ indicó, en unas últimas declaraciones para Amor y Fuego, que jamás revelaría cuánto les pasa a los tres hijos de su exesposa, pese a que hace tan solo un día mostró dos comprobantes de pago, uno por 6600 soles y otro por 600 soles, que evidencian que aún se encarga de la educación de los menores.

“Yo jamás voy a poner ni voy a decir cuánto les dejo a los chicos ni nada por el estilo, tengo tres hijos más, ¿te imaginas si yo les dejo 50 mil, 30 mil o 20 mil dólares? ¿qué me van a decir las mamás de mis hijos? Lo primero que me van a decir es ‘tú estás loco, si les dejas a ellos que no son tus hijos eso, a mis hijos les tendrás que dar un millón’”, comentó el ‘huevero’.

En ese sentido, reconoció que el gran error que cometió en su relación con Karla Tarazona fue exponer su fortuna. “Yo cometí un gran error en mi vida, fue mostrar lo que he tenido, yo he debido haber puesto un pare ahí, pero no lo hice, cometí ese error. En fin, de todo se aprende” , dijo Rafael Fernández.

Rafael Fernández acusa a Karla Tarazona sembrarle ampay en sauna: “Lo hizo para hacerme quedar mal”

RAFAEL ACUSA A KARLA DE SEMBRARLE AMPAY

¡FUERTE ACUSACIÓN! Rafael Fernández afirma que fue Karla Tarazona la que orquestó el ampay de Magaly Medina donde se le ve saliendo de un centro donde hacen masajes para adultos. Las imágenes del ‘Huevero’ salieron en julio de este año.

“Lo del ampay del sauna (...) el ampay del sauna lo tenían desde febrero y yo sabía y Karla también. A mí me lo dijo en el mismo mes y no era novedad para nadie”, expresó.

Según el empresario, Karla Tarazona quería hacerlo quedar mal. “(En el ampay) no sacaron el tiempo que yo estuve dentro del sauna, no estuve más de 8 minutos. El dueño del sauna es un cliente mío al que vendía mascarillas, de las KN95, yo con las mismas entro con las cajas se las doy. Él me quería pagar y le dije ‘no, me voy al toque’... Yo salgo y comienzo a textearle a Karla”, comentó.

“¿Quien crees que hizo todo esto? fue Karla para hacerme quedar mal. A mi me contaron de la producción de Magaly que Karla habló y fijó todo de cómo iba a salir, a donde iba salir”, agregó.

