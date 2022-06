El empresario Rafael Fernández decidió responderle a Leonard León por no querer firmarle el permiso de salida del país a sus hijos y así disfrutar de sus vacaciones. El esposo de Karla Tarazona defendió a la conductora por asumir la tenencia de los menores.

LEE TAMBIÉN: Silvio Valencia fue despedido de Exitosa tras altercado con Christian Cueva

“ Karla lleva todo el peso encima (de sus hijos), trabaja en el día, trabaja en la noche, y eso es lo que fastidia , porque nos encontramos en la condición de llevarnos a los chicos de viaje, y tenemos que cohibirnos porque vienen los problemas”, dijo fuertemente contra Leonard León.

En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, Rafael Fernández le pidió al cumbiambero que sea un padre ausente al 100% y no cuando le convenga, como en los permisos que tiene que dar.

“Para mí también es super difícil, porque yo lo vivo todos los días, a mí también me da cólera porque digo (Leonard) no quiere estar presente, no quiere dar nada , ‘para que te vamos a obligar, ok, no lo hagas, pero déjanos hacer lo que queremos hacer porque estamos buscando el beneficio de los chicos, no hacerles un daño ”, puntualizó.

TROME Rafael Fernández se hartó de Leonard León y respondió: “Karla Tarazona lleva todo el peso de sus hijos”

LEONARD LEÓN TIENE ULTIMÁTUM

Ante la carta notaria que le envió Karla Tarazona, su expareja Leonard León tiene plazo hasta el 8 de junio de firmar el documento para que sus hijos puedan viajar al exterior.

“ El año pasado uno de mis pequeños, le pidió, personalmente, que el papá que le firme; él les dijo que ya. Ahora se ha recurrido a una carta notarial porque de abogado a abogado, ni personalmente se obtienen respuestas, y esperamos hasta el día miércoles para ir a firmar”, sentenció Karla.