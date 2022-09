Rafael Fernández está envuelto en una polémica luego de que en Magaly TV: La Firme, el empresario hablase del apoyo que daría al hijo que Karla Tarazona y Christian Domínguez. El cantante expresó su molestia al respecto posteriormente y el ‘rey de los huevos’ no se quedó callado ante esta situación.

Domínguez había mostrado su indignación en “Magaly TV: La Firme” por los comentarios de Rafael Fernández y detalló que no debería andar diciendo que ayudará económicamente al hijo que tiene con Karla. “Eso que dijo lo pinta de cuerpo entero”, había subrayado el cumbiambero, tras indicar que hasta pensó en enviarle una carta notarial al empresario.

Ante ello, en América Hoy consultaron el miércoles temprano a Rafael Fernández por la molestia que tuvo Christian Domínguez en sus declaraciones y este dejó una tajante respuesta. “ Lo mismo, lo tomo de la persona de quien viene, por lo mismo no voy a declarar ”, aseguró en respuesta vía WhatsApp con la producción del programa.

La respuesta de Rafael Fernández a 'América hoy'

Posteriormente, Rafael Fernández respondió en vivo a Christian Domínguez vía WhatsApp de que se refería a Leonard León al momento de dar esa respuesta, pese a que la pregunta de la periodista de América Hoy decía claramente el nombre del primero.

Rafael Fernández aseguró a Christian Domínguez que hubo un malentendido

Christian Domínguez lució notablemente contrariado este jueves en América Hoy y reveló que había conversado con él en la noche del miércoles. Tras aclararse que la respuesta del exesposo de Karla Tarazona a América Hoy había sido en la mañana, este le aclaró en una llamada telefónica que nunca había contado a Magaly Medina que el cumbiambero se había metido a la piscina de su casa en La Molina.

“Hablé con él en la noche y me ha aclarado un montón de cosas, respecto a los bebés. Llamé y me dijo ‘buenas noches, me dice un paréntesis, ¿has visto al programa de la noche? Han dicho que yo he dicho que tú te has metido a la piscina de mi casa. ¿por qué has dicho eso? Le dije a la periodista, le he dicho que no lo es. Si tú gustas te paso la captura’”, comentó Christian Domínguez.

Christian Domínguez y Leonard León, ex parejas y padres de los hijos de Karla Tarazona, arremetieron contra el "rey de los huevos" por dar a entender que mantiene a los menores. Además las mujeres de 'Chollywood' se solidarizaron con la conductora de TV tras los rumores de una tercera en discordia.

