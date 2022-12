¿OLVIDÓ A KARLA? Rafael Fernández parece haber dejado atrás su fallido matrimonio con Karla Tarazona. Y es que los urracos de Magaly Tv La Firme captaron al popular ‘Rey de los huevos’ muy cariñoso con una mujer, de quien aún se desconoce su identidad.

En las fotografías se puede ver al ‘huevero’ caminando por una playa de Paracas bien abrazado de quien sería su nueva pareja. “El que decía que no había encontrado a nadie, que solo eran amigas, parece que ahora sí encontró con quién mirar el sunset, con quien pasar por la playa bien abrazadito”, indicó Magaly Medina.

Asimismo, la urraca aseguró que aunque Rafael Fernández siga negando su nueva relación, las imágenes lo desmienten. “Estas son fotos bastante evidentes, no sabemos de quién se trata”, dijo la conductora.

Rafael Fernández habría empezado una nueva relación a tan solo unos meses de terminar su matrimonio con Karla Tarazona.

KARLA TARAZONA Y REFLEXIONA SOBRE SU VIDA

Karla Tarazona parece haber dejado atrás los duros momentos que vivió luego de terminar su matrimonio con Rafael Fernández. La conductora, que esta semana estuvo en el ojo de la tormenta porque el hermano de John Kelvin le recordó su pasado romance con el cumbiambero, usó sus redes sociales para enviar un reflexivo mensaje de superación personal.

“Los que me conocen saben muy bien que no le tengo miedo a empezar de cero, que lloro claro, que tengo mis momentos de desesperación, por supuesto, pero también cuando me pasa nada ni nadie me detiene”, escribió la también locutora de radio en sus historias de Instagram.

Asimismo, anunció ‘nuevos comienzos’ y aseguró sus tres hijos, los dos mayores con Leonard León y el último con Christian Domínguez, son su motivación e impulso para salir adelante. “Tengo tres razones más que suficientes para no derjame vencer jamás. Todo en mi vida gira en torno a ellos, todo lo que tengo ahora es para ellos, Stephano, Ale y Vale”, indicó Karla Tarazona.

