Karla Tarazona y Rafael Fernández se enlazaron en vivo el pasado miércoles con Magaly Medina, para comentar la celebración de los 39 años de la conductora de televisión. El popular ‘Rey de los huevos’ confesó que le encanta engreír y llenar de detalles a su esposa y confesó que no le gusta mucho que ella le regale cosas caras porque prefiere que ahorre su dinero.

En un momento de la conversación, la urraca les preguntó por sus planes de tener una niña, ya que en el pasado ambos aseguraron que sueñan con tener una mujercita. “¿Y los planes de agrandar la familia dónde quedaron? ¿No que iban a tener una niña... que iban a ir a los médicos?”, les consultó la conductora de Magaly Tv La Firme.

“Cuando menos te lo esperes... pero eso sí, no te voy a pedir que seas la madrina porque después...”, dijo entre risas Rafael Fernández en alusión al hijo de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de La Madrid, nieto de Jessica Newton, quienes la nombraron madrina y luego se pelearon en un mediático enfrentamiento.

“No, no, tampoco voy a aceptar. Ya me quedé curada, con una sola vez me bastó” , acotó Magaly Medina

KARLA TARAZONA Y EL REY DE LOS HUEVOS SERÁN PADRES

Karla Tarazona cambió de tema y aseguró que sus planes de encargar una bebita no han cambiado. “Yo tengo tres hijos varones y él tres hijos varones y lo que esperamos con la ciencia es llegar a tener la mujercita”, acotó la también locutora de radio.

Asimismo, aseguró que tiene congelados sus óvulos.

TE PUEDE INTERESAR

Fiorella Retiz se queda muda ante preguntas de urracos y Magaly arremete: “Se hace la que no escucha nada”

Giulliana Barrios: “Con el ‘Pato’ Álvarez nos estamos conociendo”

Magaly destruye a Vizcarra por jurarle amor a su esposa: “Ni Domínguez se atrevió a tanto”