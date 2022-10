Rafael Fernández volvió a arremeter contra los padres de los hijos de Karla Tarazona, Leonard León y Christian Domínguez. El popular ‘huevero’ descargó toda su artillería contra los cumbiamberos por no pasar, o no pasar lo suficiente, para sus tres pequeños retoños.

“Leonard le pasa cero a Karla. Sus hijos viven prácticamente de Karla y está ahí el pata, sin hacer nada. El otro pasa poquito. Entonces, si yo hago algo grande, todo el mundo cree que miento. Ese es el problema, nadie está acostumbrado a que alquien cumpla”, dijo el empresario en declaraciones para Amor y Fuego.

Rafael Fernández acusa a Karla Tarazona sembrarle ampay en sauna: “Lo hizo para hacerme quedar mal”

¿QUÉ DIJO RAFAEL FERNÁNDEZ SOBRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Rafael Fernández arremetió con todo contra Christian Domínguez el último miércoles luego que, hace unos meses, el cumbiambero saliera a decir que siempre veló por los hijos de Karla Tarazona con Leonard León y que inclusive los niños lo llamaban ‘papá’ por su estrecha relación.

“Christian Domínguez vivió cuatro años con los hijos de Karla ¿qué aportó a sus hijos? ¿les dejó algo? Eso es lo que nadie ha puesto y les doy una idea, nadie ha puesto ¿qué recibió Karla de sus otros esposos? Sobre todo de Christian Domínguez, él no era pobrecito, no es que salió con una mano delante y una mano atrás. Christian tiene los chifas, los carros, un montón de cosas. Christian no le dio nada para sus otros hijos, sabiendo que Leonard tampoco aportada y de eso nadie dice nada, todo el mundo se queda calladito”, dijo el popular Rey de los Huevos en declaraciones para Amor y Fuego.

Asimismo, el ‘huevero’ aseguró que cuando el ‘Wachimán’ terminó con Karla Tarazona no volvió a ver a los hijos de la conductora con Leonard. “Solo veía a sus hijos... qué sale a decir en televisión ‘pobrecito, que los niños me dicen papá’, pero si no los recogía, solo recogía a Valentino, por eso es que yo me pegué mucho a los chicos porque ellos estaban solos. Y no es que yo quiera ser san Rafael, como dijo Gigi, yo lo que digo es que los chicos son muy buenos e inteligentes, yo lo que hice fue solo cumplir con ellos y ahora ya ni puedo verlos ni hablar con ellos porque estoy bloqueado”, acotó Rafael Fernández desilusionado.

TE PUEDE INTERESAR

Leslie Shaw le contesta al papá de Mario Hart por llamarla ‘conchuda’: “Desubicado, machista y narcisista”

Armonía 10 en Spotify: ¿Cuánto estaría ganando la agrupación de cumbia en la plataforma?

Karen Dejo aclara estado de Óscar Gayoso: “Superó el cáncer y ahora luce muy bien”