¡MARCAN DISTANCIA! Rafael Fernández y Karla Tarazona se eliminaron de Instagram oficialmente, esto luego que el último 26 de agosto anunciaron el fin de su matrimonio luego de casi dos años de relación.

Tal como pudo corroborar Amor y Fuego, la aún pareja de esposos borró todas sus fotos y se dejó de seguir.

No obstante, Rafael Fernández, según en espacio de Peluchín, comenzó a seguir a varias mujeres que se muestran con atrevidas fotos en Instagram.

Rafael Fernández le pide perdón a Karla Tarazona por salir en entrevistas, pero le aclara

Luego que Karla Tarazona se mostró afectada porque Rafael Fernández brindó entrevistas a programas de farándula hablando sobre los motivos de su ruptura. La conductora indicó que se sintió “ridiculizada”.

Por ello, el ‘huevero’ le expresó unas disculpas: “No he hablado con ella hoy, pero le pediría perdón ¿no? No es que alguien tenga la culpa acá, pero yo no hablé primero”.

TROME - Rafael Fernández y Karla Tarazona: 'Huevero' habla de su marca y pide disculpas a conductora

TE PUEDE INTERESAR

La ‘Chabelita’ defiende a Karla Tarazona y ‘chanca’ a Rafael Fernández por hablar de su separación: “Estuvo mal”

Rafael lanza misil a Leonard León tras decir que pagará educación de hijos de Karla: “Ellos no tienen papá”

Karla Tarazona y Rafael Fernández no podrán divorciarse hasta cumplir dos años de casados