El empresario fue entrevistado por la comunicadora de ideología conservadora, Mar Mounier, más conocida como “El Hígado de Marita”. Durante la conversación, Rafael López Aliaga se despacha a su antojo y continua diciendo mentiras e insultando a la periodista Juliana Oxenford.

Pese a que la Cancillería negó que Joe Biden haya ofrecido vacunas a Perú, Rafael López Aliaga volvió a usar este argumento para descalificar a la presentadora de televisión. Su entrevistadora no lo corrige y le permite que reproduzca la mentira.

A través de su cuenta institucional de Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Allan Wagner desmintió que haya recibido oferta de vacunas por parte de Estados Unidos. “Con relación a las declaraciones del candidato señor Rafael López Aliaga sobre la presunta oferta de vacunas de los Estados Unidos al Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores deja constancia no haber recibido ofrecimiento alguno en tal sentido”, se lee en la publicación.

Rafael López Aliaga estira su argumento y afirma que Juliana Oxenford es responsable de los muertos causados por la segunda ola del Coronavirus. “Esta señora tiene la culpa de todos los muertos de hace un mes, era abrir el New York Times, me van a sobrar vacunas”, dice el candidato.

Cabe resaltar que Joe Biden anunció el pasado martes que espera compartir su inventario de vacunas con países en desarrollo en el lapso de junio a septiembre, primero inoculará a toda la población de Estados Unidos. “Mi esperanza es que, antes de que acabe el verano (junio-setiembre), estaré hablando con ustedes de que ya tenemos acceso a más vacunas de las que necesitamos para cuidar a cada estadounidense, y estamos ayudando a otros países, países pobres”, afirmó el presidente de EE.UU durante un acto en la Casa Blanca.

Rafael no sólo miente sino que vuelve a insultar a Juliana Oxenford. “Es una sicaria periodística, me reveló porque hay muertos de por medio. Me he quedado corto, voy a decirle asesina”.

Juliana Oxenford no es la única periodista que ha sido atacada por Rafael López Aliaga. La periodista Mónica Delta también fue víctima de sus ataques y delirios, en una entrevista con este diario, la conductora de Punto Final explica cuánto le afectó que el empresario la difamará al decir que tenía fotos amorosas con Martín Vizcarra.

JULIANA LO DEMANDARÁ

Diferentes líderes de opinión se han solidarizado con Juliana Oxenford después de que el candidato de Renovación Popular la insultará durante una mitin. Esta vez fueron trabajadores del canal, en el que labora la periodista, quienes alzaron su voz de protesta.

En un escueto comunicado que se emitió en medio de la publicidad del programa de Juliana Oxenford, se lee que representantes del canal rechaza la violencia física y verbal. “Las recientes declaraciones de un candidato presidencial contra nuestra periodista la vulneran, le brindamos todo nuestro apoyo”, se lee en el documento.

En su programa del pasado miércoles, la periodista cuestionó la actitud del empresario y remarcó que la ha “violentado” con sus insultos, por lo que dejó en claro que López Aliaga tendrá que responder ante los tribunales.

“Yo no he insultado al señor López Aliaga ni tampoco miento, como lo ha hecho él no en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades. Hoy este señor en una visita a Jicamarca habló de mí (…) va a tener que responder y en tribunales por lo que ha dicho el día hoy de mí. Me ha llamado ‘ignorante de porquería’”, expresó.

“Me ha insultado, me ha violentado, como ya lo había hecho con colegas periodistas. Esto no es piconería, es simplemente ni siquiera mi verdad, sino defender la verdad”, añadió la conductora de TV.

