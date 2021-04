UNA BOMBA. Francesca Corbetto, esposa del candidato a la presidencia Rafael Santos, se destapó el último jueves con Magaly Medina y reveló que el exalcalde de Pueblo Libre fue ‘terrible’ cuando eran enamorados.

“Este ha sido terrible, no sabes, te mueres... he tenido que sacar las garras”, confesó la rubia en entrevista con la Urraca para el nuevo segmento de su programa ‘Magaly in the Jaus’.

En ese sentido, aseguró que su esposo se ha portado bien durante su matrimonio pero en sus épocas de novios, cuando ella vivía en Chincha y él en Lima, era ‘terrible’. “Yo solo venía los fines de semana. Solo había forma de que tus amigas te llamaran por teléfono y te digan ‘oye lo he visto’ y yo le decía ‘oye te han visto’ y él me decía ‘no, imposible, tus amigas son unas mentirosas”, reveló tomando el tema con humor.

Francesca Corbetto recordó una experiencia que le quedó grabada de ese tiempo. “Solo me acuerdo, que hasta ahora me duele ah, cada vez que yo venía de Chincha me decía ‘lo que más me gusta de ti es que vives en Chincha, ¿lo puedes creer?”, dijo.

Rafael Santos reaccionó a las declaraciones de su esposa y aseguró que no recordaba esas palabras.

LA MANDÓ DE VIAJE EN CAMPAÑA

La esposa del candidato también contó que se preocupó cuando se metió a la campaña por la presidencia, ya que estamos en pandemia. “Me dijo ‘te puedes ir de viaje y yo trabajo tranquilo’”, reveló.

Magaly Medina reaccionó a la revelación de Francesca y comentó que el candidato se quedó ‘soltero durante la campaña’. “Ay Magaly, ahora recién me doy cuenta, tengo que parar más contigo”, dijo entre risas. “Claro, por qué crees que yo hago los ampays”, contestó la Urraca.

Rafael Santos tomó el tema con humor y aseguró que luego de la conversación, no llegará a los 26 años de matrimonio.

En otra parte de la entrevista, Francesca Corbetto aseguró que habla constantemente con sus hijas sobre cómo su esposo la enamoraba en sus épocas juveniles. “Les cuento cuando él me enamoraba para que aprendan que no puede haber ningún pata que les va hacer el cuentito”, indicó.

“Yo corría tabla y cambió la tabla por la señora (...) Si no hubiera tenido una mujer como Francesca sabe Dios dónde estaría”, dijo el candidato sobre su pareja, con quien lleva 25 años de casado.

A pesar de las revelaciones, la esposa de Santos aseguró que es un hombre encantador y que se porta ‘súper bien’.

