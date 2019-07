Ráfaga: Ex cantante del grupo Rodrigo Tapari contó que no cantará más 'Una cerveza' y que se intentó suicidar 

El ex Ráfaga Rodrigo Tapari, quien perteneció a la agrupación de cumbia durante 14 años, indicó que ya no quiere cantar 'Una cerveza', uno de los éxitos de cumbia más populares de los últimos años.



Durante el programa de Mirtha Legrand, el ex Ráfaga mencionó, que además de intentar suicidarse por los problemas con el alcohol, entonar la letra de su hit le resulta contradictorio. Así,también, sostuvo que la canción no transmite un buen mensaje a su público.



"Muchas veces subí al escenario borracho. Me tomaba dos botellas de whisky antes de cada show (...) Que irónico que fue todo porque la canción fue un éxito rotundo. Se grabó en 2014. Primero funcionó en Bolivia, después en Chile y Perú y aquí en 2017", dijo Rodrigo Tapari sobre 'Una cerveza'.



El ex Ráfaga es el compositor de la canción que lo lanzó a la fama en parte de Sudamérica. El músico contó que en ese entonces bebía bastante cerveza.



"La empezaron a hacer las hinchadas de Boca y River y la pasaban en los canales de televisión. Fue un poco contradictorio para mí porque yo estaba saliendo del alcohol y estaba cantando 'Una cerveza'", dijo Rodrigo Tapari en el programa argentino.



Pese a que ya no lo interpreta mucho, Rodrigo Tapari indicó que cuando va a un concierto, los asistentes le piden que cante el hit.



"Yo les digo 'no, yo la canto y no tomo, no hagan todo lo que dicen las canciones'. No es que reniego, pero es una canción que de a poco quiero limpiar de mi repertorio porque considero que debo dejar de cantarla", agregó.



SE INTENTÓ SUICIDAR



Además de confesar su adicción al alcohol, Rodrigo Tapari contó que intentó suicidarse dos veces antes de entregarle su "vida a Dios" y que su "fe" lo salvó de la muerte.



En alguna ocasión, el ex Ráfaga esperó que pasara un tren para que lo atropelle: "Pero Dios es perfecto en sus tiempos. Sentía que algo me impulsaba a seguir caminando… Terminé en un bar emborrachándome a más no poder hasta que mi mujer logró localizarme", recordó Rodrigo Tapari.



Otro día se intentó ahorcar: "Ya lo había planificado todo", dijo el cantante argentino.



Ahora su vida cambió: se alejó de Ráfaga e inició de una carrera como solista. Rodrigo Tapari no toma alcohol hace cuatro años.



'Una cerveza' cuenta la historia de una persona que recurre a la bebida para mitigar sus penas de amor. "Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol", indica en un estribillo.