El cantante argentino y ex miembro del grupo Ráfaga , Rodrigo Tapari , anunció que realizará un tour por nuestro país este año. Además, el artista aseguró que le emociona visitar el Perú, pues es un país que lo apoya musicalmente.

“Perú es un país que desde siempre abrazó fuerte mi canto, y siempre será un honor venir a cantarles de todo corazón”, aseguró Rodrigo Tapari al ser consultado por su nuevo tour.

En Cusco, Rodrigo Tapari inició el viernes por la noche su llamado Tour Perú 2018. Este continuará hoy domingo en Tacna, el lunes 12 en Huancayo, y el miércoles 14 (Día de la amistad y amor), en el local coliseo de Puno, en Lima.

El intérprete de 'Una cerveza' no dejó de ocultar su emoción y alegría al ver que el público peruano cantaba a voz en cuello su más reciente sencillo 'Que ya no me llame', a tan solo un mes de su lanzamiento está a punto de alcanzar dos millones de vistas en YouTube.

Que ya no me llame / Rodrigo Tapari 2018

"Es una canción que no deja de sorprenderme, cada día gusta más, en tan poco tiempo ha sabido ganarse el aplauso de todos. Gracias a Dios cada vez suena más fuerte en Argentina, Chile, Bolivia, Perú y España. Y pronto lanzaremos una nueva primicia" , agregó Rodrigo Tapari.

Como es sabido, en diciembre pasado, luego de 14 años, Rodrigo Tapari se retiró de Ráfaga para emprender su ansiada carrera como solista, etapa que la inició justamente en Perú en la últimas fiestas de año nuevo, donde incluso compartió escenario e hizo bailar al crack nacional Christian Cueva, en Trujillo.

Arequipa💕💓💗 Una publicación compartida de Rodrigo Tapari (@rodrigo_tapari_oficial) el Feb 10, 2018 at 5:22 PST

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.