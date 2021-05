Rating: ‘El Artista del Año’ venció a ‘JB en ATV’ y fue el programa más visto del sábado

¡EL RATING YA ESTÁ AQUÍ! El sábado 29 de mayo, Gisela Valcárcel se enfrentó nuevamente a Jorge Benavides en una nueva ‘pelea’ por el rating del horario estelar. ‘El Reventonazo de la Chola’ también buscó conquistar a los televidentes de la mano de La Uchulú. ¿Qué programa fue líder en la audiencia? Aquí todo lo que pasó el fin de semana.

Como se recuerda, ‘El Apoteósico’ salió por la puerta falsa de ‘El Artista del Año’ y Gisela Valcárcel decidió pronunciarse al respecto , pero escuetamente, pues indicó que todo lo que tenga que decir lo hará en el programa de Ethel Pozo, ‘América Hoy’.

Gisela Valcárcel sobre ‘El Apoteósico’ Aldo Díaz: “Ya me ha pasado, cual esposo me tuve que enterar en la TV”

“Sí, estoy sola... Yo hasta la semana pasada tenía una persona aquí que, disfrazado o no, estaba todo bien hasta que... Ya me ha pasado otra veces, cual esposo me tuve que enterar en la televisión”, dijo Gisela al inicio de su programa.

Por otro lado, Jorge Benavides hizo un sketch que contó con la participación de la peruana Janick Maceta tras su destacado performance en el “Miss Universo”. ‘Dayanita’ fue la encargada de imitarla en “JB en ATV”.

ASÍ QUEDÓ EL RATING

¿Qué programa ganó en el rating? El rating del sábado 29 de mayo estuvo muy peleado. En este reporte, analizamos a detalle el rating de Lima.

RATING LIMA:

El artista del año (América TV): 14.7 puntos

JB en ATV (ATV): 12.9 puntos

El reventonazo de la Chola (América): 10.9 puntos

María la del barrio: 10.2 puntos

Estás en todas: 7.5 puntos

APOTEÓSICO NO VA MÁS

Aldo Díaz, conocido como ‘El Apoteósico’ fue despedido el pasado viernes como co-animador de El Artista del Año. La voz en off de Gisela Valcárcel sintió la furia de la rubia, quien decidió retirarlo del programa después que se revelaran chats del singular personaje hablando mal de la conductora de TV y tildándola de ‘desleal’. Díaz acudió a Pachacamac para la grabación del programa el último viernes, pero en la puerta le prohibieron el ingreso y le manifestaron que ya no trabajaba en el lugar.

Al parecer ‘La Señito’ habría tomado la decisión de separar al popular personaje del reality de canto y baile, indignada porque el ‘Apoteósico’ la llamó ‘desleal’ y aseguró que la había ayudado a amasar su fortuna tras no llamarlo para la temporada 2021 de su programa y preferir a Juan Carlos Orderique.