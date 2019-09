El Artista del Año vs. El Valor de la Verdad ¿Qué programa lideró el rating el último sábado?

Picante. Así fue el duelo entre El Artista del Año y El Valor de la Verdad el último sábado 21 de setiembre por el primer lugar de sintonía. Y este fin de semana el resultado fue sorprendente.

El Artista del Año vivió su nueva gala y eliminó a Nikko Ponce de la competencia tras perder contra Nesty en la preferencia del público. Además, Michelle Soifer habló sobre su expareja, Kevin Blow.

"Estoy confundida, triste y un poco molesta conmigo, con mucha gente. Me duele mucho todo lo que sucede. No puedo ocultarlo. No creo que nadie haya una persona que en su presente no hay cometido un error", declaró con voz quebrada la participante de El Artista del Año.

Michelle Soifer no puede más y llora por declaraciones de Kevin Blow en El Valor de la Verdad

Y es que su ex fue el invitado sorpresa en El Valor de la Verdad. La producción del programa conducido por Beto Ortiz trajo al extranjero desde República Dominicana para que se siente en el sillón rojo.

En el cuestionario de preguntas, el exprometido de Michelle Soifer habló sobre varios momentos de su relación con la 'bombón asesino'. Kevin Blow reveló que ambos habían sido infieles durante su romance.

Además, contó que Michelle Soifer le habría sido infiel con el bailarín de El Gran Show, que habría tenido coqueteos con Josimar y hasta una salida clandestina con el futbolista Jefferson Farfán.

Kevin Blow respondió 20 preguntas, todas mencionando a su ex, y se llevó los 25 mil soles.

El Valor de la Verdad: Kevin Blow revela que Michelle Soifer le fue infiel con su bailarín

¿Cómo les fue con el rating? Según las cifras publicadas solo en Lima, El Artista del Año ocupó el primer lugar con 17.0 puntos promedio. El segundo puesto lo obtuvo El Valor de la Verdad con 15.0 puntos. El Reventonazo de la Chola alcanzó los 13.2 puntos y ocupó el tercer lugar.

Sin embargo, en cifras de Lima +6, el programa conducido por Beto Ortiz obtuvo el primer lugar con 14.6 puntos. En segundo puesto quedó El Artista del Año con 14.4 puntos y el tercer lugar fue para El Reventonazo de la Chola con 11.9 puntos.