El final de la telenovela ‘Mi Esperanza’ (28 puntos) y el debut de la segunda temporada de ‘Ojitos hechiceros’ (27.8) arrasaron en el rating y se convirtieron en los programas más vistos del último miércolesn en el Perú.

La actriz Melissa Paredes dijo que está feliz y agradecida con la aceptación del público y espera que ya no le hagan más maldades a ‘Estrella’ y ‘Juli’.“Estamos muy contentos, todos felices (con la sintonía); además, todo lo que se viene es muy chévere”, indicó la esposa de Rodrigo Cuba.

Parece que cada vez que ‘Estrella’ y ‘Juli’ son felices, sucede alguna desgracia porque después de la boda a él lo meten a la cárcel...

​Sí, pero esperemos que puedan superar todo eso... ‘Estrella’ está tratando de sacar fuerzas de donde no las hay, levantar la cara siempre, pero ojalá que siga manteniéndose así y que ya no les hagan tantas maldades a los pobres

Los malos se han unido para destruirlos.

Sí, pero qué haríamos sin ellos. Creo que los villanos hacen más divertida la historia, también tienen su picardía. Yo creo que uno de los éxitos de ‘Ojitos hechiceros’ tiene que ver con sus villanos.

La primera temporada de la novela les dejó la valla alta, eso es una gran responsabilidad para ustedes.

Definitivamente la primera fue un éxito y a todo el mundo le encantó. Esta segunda temporada viene con todo, tiene que ser más interesante para que la gente se enganche. Lo que les puedo decir es que los próximos capítulos están increíbles.

‘EXTRAÑARÉ A ESPERANZA’



​ Por su parte, la pequeña Alessia Lambruschini dijo que extrañará a su personaje de ‘Esperanza’.

“Cuando grabamos el último capítulo me puse a llorar, ya no voy a ver a muchas personas que quiero. Ya no veré a Érika (Villalobos), y la quiero mucho. Me encanta actuar, cuando me ponen las cámaras soy otra, y luego, cuando las sacan, vuelvo a ser yo”, dijo Alessia Lambruschini, quien el sábado estará en el programa de Gisela participando en ‘El desafío’