La protagonista de ‘Mi Esperanza’, la actriz Érika Villalobos, se emocionó hasta las lágrimas al ver el primer capítulo de la novela, donde interpreta a ‘Elsa’ y cuya producción alcanzó 33 puntos de rating en su estreno.

“Me siento muy emocionada, porque es un capítulo donde pasan tantas cosas. El personaje me emociona, porque me imagino qué me pasaría si me toca vivir cosas así. Anteriormente he tenido personajes fuertes, pero en este caso, ‘Elsa’ es una mamá que pasa por situaciones muy difíciles. Ha sido complicado contener la emoción durante las grabaciones”, sostuvo Érika Villalobos.

Han empezado con el pie derecho, porque han liderado en rating...

Me siento feliz de que este esfuerzo rinda sus frutos, pero no quiero saber nada del rating, me ponen nerviosa las cifras. Solo espero que le guste a la gente y se emocionen con la historia.

¿Consideras que hay muchas ‘Elsas’ en la sociedad en que vivimos?

Sí. Hay muchas ‘Elsas’ que se levantan temprano, que lavan, trabajan, planchan y otras cosas más. Es algo muy cotidiano.

En tanto, la productora Michelle Alexander comentó estar contenta con el exitoso debut de ‘Mi Esperanza’.

“Me han dicho que los números han estado bien, que ‘Mi Esperanza’ ha estado estupenda, lo cual nos hace feliz y nos impulsa a seguir trabajando. Es importante el rating, pero ya no lo veo todos los días. Antes era una loca del rating, pero ahora les digo a los chicos (actores) que es anecdótico. Estar entre los primeros lugares es importante”, indicó Alexander, quien dejó abierta la posibilidad de realizar la segunda temporada de ‘Ojitos hechiceros’.

“La historia ha terminado, tiene un fin, pero hemos dejado abiertas algunas minihistorias, lo que podría dar un indicio a una posible segunda parte. ‘Ojitos hechiceros’ es una novela tan querida, que ya es como una marca. Sí existe una posibilidad de hacer una segunda temporada”, acotó.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE