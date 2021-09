Llegó el rating: ¿Cuántos puntos lograron Reinas del Show, El Reventonazo, JB en ATV y La Voz?

¡SALIÓ EL RATING! El sábado 25 de setiembre se vivió la cuarta gala de Reinas del Show 2 con grandes polémicas, una de ellas fue la inesperada ausencia de Yolanda Medina, quien finalmente confirmó que no se presentó en la pista por un problema de salud. Aquí te damos los detalles de lo que sucedió el sábado en la TV peruana.

En Reinas del show se vivieron muchos momentos muy emotivos, Lady Guillén fue una de la sprogratonistas luego de que su pareja, Cristiam Uribe, le volviera a pedir matrimonio tras perder su anillo de compromiso.

LOS MOMENTOS MÁS EMOTIVOS DE REINAS DEL SHOW

Por otro lado, Vania Bludau lloró en Reinas del Show tras olvidar toda la coreografía. Diana Sánchez también se quebró en vivo en Reinas del Show, al recordar que fue víctima de un asalto.

Pese a los emotivos momentos que vivió, Lady Guillén fue la primera eliminada en la segunda temporada del reality. Vania Bludau, Milena Zárate y Diana Sánchez fueron las sentenciadas.

LA VOZ Y JB EN ATV

En La Voz Senior, programa de Latina, continuaron las batallas. Las más destacadas fueron las de Héctor Lingán vs. Miguel Murguía, Dodo vs. Gladys Castro, Arturo Vicente vs. Alejandro Chumpitaz, Carmen Guerrero vs. Julia Figueroa, María Vásquez del Perú vs. Jesús Augusto, Luis Alberto vs. Oscar Centeno, Miriam Zambrano vs. Maby Curich y Gotty vs. David Villavicencio.

Por su parte, en JB en ATV, el actor cómico Carlos Vílchez pasó un divertido y emotivo momento en un segmento que contó como invitada especial a la empresaria chalaca Melissa Klug. Resulta que la popular ‘Carlota’ terminó de rodillas y pidiendo matrimonio a su novia Melva Bravo, al frente de todos sus compañeros del elenco.

TROME | Carlos Vílchez el pidió matrimonio a su novia (JB en ATV)

RATING LIMA:

PROGRAMAS DE TV RATING Reinas del show (América TV): 13 puntos El Reventonazo de la Chola (América TV) 10.1 puntos JB EN ATV (ATV) 8.4 puntos La Voz Senior (Latina) 7.6 puntos Estás en todas (América TV) 7.6 puntos América Noticias Sábado (América TV) 7.2 puntos Los milagros de la rosa (América TV) 6.2 puntos El chavo animado (América TV) 6.1 puntos María Mercedes (ATV) 5.5 puntos

