El cómico Raúl Beryón r ecibe cientos de ‘likes’ y comentarios en TikTok por su video titulado ‘Las 69 reglas de los infieles’ y cuenta que para armar este manual han colaborado sus mentores Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez y Roberto Martínez.





“Son 69 tips para que seas un ‘infiel profesional’. Por si acaso, mis mentores Roberto Martínez y ‘Puchungo’ Yáñez me han dado varios tips que no tenía en agenda”, afirmó.

¿Cuál fue el tip de Roberto Martínez?

Robertito me decía que para poder ser un buen infiel nunca deben vivir en el mismo barrio, si es posible que vivan en diferente región o provincia. Él sabe bien, Chiclayo lo conoce a fondo.

¿Y Puchungo qué te comentaba?

¡Uy! Puchunguito era el terror de las vedettes, todo iba para El Callao. El hombre es un jefe allá en el ‘Llauca’, pero ahora dice que está plantado, dice que ahora si va a sentar cabeza.

Está buscando pareja…

Yo creo que el cuerpo ya no le da.

¿Y tú cómo estás en lo personal? ¿Estás casado? ¿colgaste los chimpunes?

Ya colgué todo. Ahora soy y estoy felizmente casado. Tengo a mi hijita Rafaela, preciosa, y bueno ahí estamos tranquilitos, dedicados a la docencia dando clases de teatro en los talleres que Efraín Aguilar dicta en el teatro Jade de Arenales.

¿En tu casa quién tiene la última palabra?

Por supuesto que yo. Mi última palabra es: ¿No es cierto mi amor?

Esa es la mejor, cuidado te atoras.

Es que me haces hablar de la jefa e inmediatamente me atoro.

Mira que te van a seguir más por eso de las 69 reglas

Ya con eso creo que he colaborado para que no haya tantos ‘ampays’. Por si acaso, solamente a los que son infieles amateurs los ampayan, porque a los profesionales nunca los han ampayado.

Bueno, Carlos Vílchez ha dicho que nunca lo han ampayado.

Ah bueno, pues. Es verdad, él si tira para profesional, sobre todo porque tiene su sartén.

Aunque dice que ya está plantado.

También lo creo, pues el cuerpo ya no le da. Los años por las puras no pasan.

¿Qué edad tienes tú?

Yo, ahhh …inueve, nueve. Ya estoy como las 69 reglas del infiel profesional.

Cambiando de tema, qué opinas sobre el nuevo humor que se está dando en los teatros.

El humor siempre tiene que alegrarnos la vida, más en estos momentos que vive nuestro país. El Perú, como dijo Rodolfo Carrión hace algunos días, necesita reír.

