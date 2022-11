TIENE SU ESTILO. Raúl Romero se renueva y vuelve a los escenarios con un nuevo estilo musical: el reguetón. El popular ‘Cara de Haba’, conocido por la conducción en el programa ‘Habacilar’, dio una pequeña entrevista al programa de Magaly TV La Firme y le dio detalles de su carrera musical.

El carismático artista se presentó en un centro de convenciones en La Molina, donde su público le recordó el tan recordado tema ‘Chivito’. Raúl Romero no se quedó atrás e inmediatamente logró que toda la gente bailara la canción que inició en ‘Habacilar’.

“ Me dicen feo desde que tengo meses de edad. A mí me decían feola, mis tíos me decían feola de chiquito (...) No es una canción, no me hagan tocar chivito, por favor. Tengo canciones bonitas, serias... Lo que me ha pasado a mí es que...”, dijo Raúl antes de entonarla.

RAÚL ROMERO INCURSIONA EN EL REGUETÓN

Además, Raúl Romero hizo escuchar un extracto de lo que será su nueva canción, confesando de esta manera su gusto por el reguetón. El cantante ha demostrado que también le agrada el género de moda, ¿mismo estilo de Bad Bunny?

“Magaly, primicia por tus 25 años en la tele (...) Llevo tanto tiempo esperándola, ella me sonríe y se pone a bailar... ”, se escucha en parte de la canción.