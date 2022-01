Raúl Romero elogia a ‘Hablando huevad...’: “Estoy en una catedral del entretenimiento y diversión”

Raúl Romero se presentó en ‘Radio Huevadas’, la secuencia para suscriptores del programa ‘Hablando Huevadas’, y reafirmó que no estará en Habacilar 2022. El cantante charló con Ricardo Mendoza y Jorge Luna y los llenó de elogios.

Al inicio de la conversación, Raúl Romero indicó sentirse muy contento de estar en el programa ‘Hablando huevadas’ y calificó al show de la popular dupla como la ‘catedral de la diversión’.

“Estoy en una catedral del entretenimiento y la diversión”, dijo Raúl Romero en el programa ‘Radio Huevadas’, cuyos extractos empezaron a circular en TikTok.

TROME - Raúl Romero elogia a ‘Hablando huevadas' (Fuente TikTok)

NO ESTARÁ EN HABACILAR 2022

Raúl conversó con Jorge Luna y Ricardo Mendoza sobre este regreso del programa concurso. Durante la charla el popular ‘Feo’ afirmó que ahorita no está en su planes regresar a la televisión.

Sin embargo también se mostró sorprendido porque a pesar de su mensaje, mucha gente da por descontada su regreso a la conducción de Habacilar.

“Es curioso porque lo expliqué en Instagram (que no estará en Habacilar). La mayoría de la gente recibió el mensaje: ‘No voy a ir a la tele’; pero hay gente que cree que se trata de una estrategia de marketing y hay otra gente que no puede creer que algo que ve en la TV no sea verdad”, agregó Romero.

