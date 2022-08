‘El día empieza, iremos hacia el sur’... perdón, en este caso hacia el este, pues Raúl Romero, el popular ‘Cara de haba’, gentilmente abrió las puertas de su casa a Trome, y aquí, en su intimidad, habló de su regreso a la TV, a través de ‘La Voz Senior’, su matrimonio de 25 años con Carolina García-Sayán, sus hijos y qué representa para él la canción ‘Qué difícil es amar’ de Diego Bertie. Un tecito calientito, previo a la charla, y empezamos.

LEE TAMBIÉN: Lita Pezo se impone en la gran final de La Voz Perú 2022

Raúl, estarás en ‘La Voz Senior’, ¿por qué ahí y no en ‘Habacilar’?, pues se especuló mucho sobre tu regreso...

Pasó el tiempo y este va acomodando las cosas en tu entorno y también en tu cabeza. Mi ‘no retorno’ a la televisión fue por voluntad propia, por lo menos a partir del segundo año. Me dije: ‘La tele fue un momento largo, un momento lindo, pero ya pasó’. Entonces, cuando me llega una propuesta que me proponían hacer ‘Habacilar’, R con R, no quería eso, no quería un programa diario, no quería dejar una vida que ya iba a mi ritmo biológico , no quería un ritmo de alta intensidad. Para resumir, estaba muy cómodo y la idea de un programa diario no estaba conmigo. La otra parte es que me vino una propuesta de ‘La Voz Senior’, que es un programa establecido, que está en manos de la productora y de un formato que ya tiene entrenadores curtidos, que lo están haciendo superbién y yo entro simplemente a ser uno más, a agregar, a divertirme, la estoy pasando bien y creo que ha sido una muy buena decisión. Sé que hay gente que va a decir: Raúl, quiero más de ti, quiero el programa entero, pero es un poco complicado. ‘La Voz...’ es un gran formato, tiene una emotividad inmensa y soy emotivo.

Las historias de los participantes te calan...

Absolutamente. Ya he tenido un par de escenitas y me he visto con ‘moquegua’ (llora). Pero también nos estamos divirtiendo. Ya verán, estaré, creo, divertido, no sé si gracioso. A lo mejor me botan del formato por hacer mucha payasada.

¿Cómo te van a botar? Escuché a una persona decir que eras un ‘animal televisivo’, que la televisión es tu hábitat...

No me siento un ‘animal televisivo’, sí me siento un ‘animal expresivo’. Tengo que comunicar, tengo que expresar, por ahí va la cosa conmigo. Cuando he dejado de hacer televisión, lo que he sentido no es que no podía dejar de hacer televisión, lo que sentí es que no podía dejar de comunicar.

El público siempre recuerda esos momentos divertidos de tus conciertos, de tus coros de negra... negrita...

Lo que pasa es que tengo esa tendencia a torcer las cosas con humor, al punto de caer pesado a veces, ando fregando todo el día.

Es que sigues siendo niño...

Inmaduro. Sí, tengo un lado de inmadurez infantil, ilusión infantil también, pataleta infantil, reacción ante el ‘no’ infantil. Algunas son virtudes, otras son un claro defecto.

Pero los terapeutas nos dicen que siempre hay que tener a ‘nuestro niño vivo’.

Bueno, yo tengo a mi adulto malherido (ríe), tengo a mi adulto moribundo. Me doy cuenta y también sé parar la máquina.

¿Tienes 61 años?

Sí.

Se te ve bien, en un video vi que corres...

Me gustan los ejercicios. Camino y corro, lo necesito para los conciertos, es una hora y veinte de show.

Ahora que regresas a la TV y hay más competencia no solo con los canales, también con el streaming, ¿cuál será el plus del programa de Latina?

El concurso de talento siempre será interesante para la gente. En el caso de ‘La Voz Senior’ hay el agregado emotivo del reencuentro de personas que no pudieron dedicar su vida a su pasión que es el canto. Me parece que eso es superbonito y Cristian Rivero está genial en la conducción.

¿Vas hasta fin de año?

No, ‘La Voz Senior’ va dos meses y medio, nada más.

Con Daniela (Darcourt), ¿hay mucha empatía?

Es genial, creativa, canta. Ha hecho unos dúos con Eva (Ayllón) en los intermedios. Es graciosa, ha sacado a la niña ‘Danielita’ y con el niño ‘Raulito’ se están interesando, no sé qué pondrán en la edición, pero nos pasamos horas haciendo estupidez y media. Eva no sé cómo me soporta porque la friego, le escondo el celular y con René, es un tipo dulce, amable y cálido. Creo que hemos hecho un buen equipo.

En diciembre, Raúl Romero cumplirá 25 años de casado con Carolina García Sayán. Foto: Alan Ramírez GEC

‘NO ES UN CAMINO DE ROSAS’

Raúl, hace unos días Patricio (Suárez Vértiz) hizo un show muy bonito homenajeando a Diego Bertie, ¿piensas hacer algo similar?

No sabía lo de Patricio, pero el martes tuve mi ensayo para el concierto (que dio ayer) y lo que tengo acá es la letra (muestra un papel con la letra de ‘Qué difícil es amar’) de una canción de Diego. Es un tema precioso, en un momento Diego canta ‘tú eres mi fantasía, tengo tantas ganas de vivir’... Cómo es la vida, con momentos tan disímiles, porque cómo puede pasar un artista de escribir algo así, tan vital, a una situación como la que provoca su partida. Esta es una canción que siempre pido en las discotecas, en los matrimonios, cuando son las 3 o 4 de la mañana, porque me encanta. Si tú me pides un ‘playlist’ esta siempre está en mis favoritas, es la canción que siempre me gustaría escuchar y bailar con mi esposa.

¿Cuántos años tienen de casados?

25 cumplimos ahora en diciembre, pero con sensación de 30.

Imaginé que eran menos años, pero qué bonito cuando hay amor, comprensión...

Sí, y atracción y gusto por el otro.

Se dicen fácil 25 años, pero tienen sus historias...

La separación, el divorcio es algo muy comprensible. Nadie debería atormentarse ni sentirse que ha fallado. Claro, uno se casa para siempre, pero es un reto muy difícil. El asunto es que muchos al casarse no tienen a la vista los difíciles momentos que, muy probablemente, van a vivir con su pareja.

¿Cuando hubo crisis las han sabido superar?

Bueno, ella está viviendo hace seis años en otro lado (ríe). Somos una pareja que, como otras, tenemos todos los problemas e inconvenientes típicos. No es un camino de rosas.

¿Con Carolina ya han hablado de cuando lleguen los nietos?

Por mí, que mis hijos tengan hijos ya. Claro, su camino bien construido no pasa porque sean papás ahora. Si sucede, si llega -no quiero que escuchen- será bienvenido. La vida, también la de ellos, da curvas, tiene sorpresas y las sorpresas son bienvenidas, las buenas y las no tan buenas, se manejarán con apoyo.

Qué importante es el diálogo con los hijos desde que son niños...

Sí, pero es lo más difícil. Tengo que reconocer que Carolina, mi esposa, para eso es admirable, sabia y yo soy una bestia, soy impetuoso, no manejo los tiempos. Soy empático, pero me cuesta ponerme en el lugar del otro. A partir de los 13, 15 años tu hijo es un otro, no es tu rama, entonces ella lo hace muy bien. A mí me angustia un poco no poder ser mejor, no dialogar mejor y a veces veo que comparten con ella ciertas cosas y yo ‘buuuu’. Pero enhorabuena que exista esa fortaleza del grupo familiar.

Es bonito ese ‘match’ de dos personas que crían a sus hijos...

Sí, ella se encarga de las cosas importantes y yo de hacer estupideces (ríe).

Gracias Raúl por el espacio.

No, gracias a ti. Espero que la gente pueda soportar tantos minutos viendo mi cara. Hay una versión en blanco y negro y borroso para resistir el impacto, ja, ja, ja.

Raúl Romero conversó con Trome previo a su retorno a la televisión. Foto: Alan Ramírez GEC

LIGERITAS

Raúl,te suelto nombres y palabras para saber qué piensas. (‘Okey’, responde.)

Gareca : Liderazgo

Reynoso : Desafío

Cuevita: Genialidad

Gallese : Empatía, liderazgo también

Farfán : Madurez y esfuerzo

Paolo: Lucha, cáracter

Magaly Medina : Lucha, carácter, confrontación.

Gisela Valcárcel : Definirla con una sola palabra es difícil. Yo diría superación. Puede tener detractores, pero nunca ha hecho mala televisión, puede haber momentos en que no le hayan salido las cosas, pero hace buena televisión. Y creo que Gisela es superación, una mujer super luchadora y una persona que sí, creo, cree en la reconciliación.

Esto es guerra : Es un programa que tiene ya doce años, se ha hecho un espacio. Desde mi punto de vista, creo que el primer año estaba en un horario equivocado, pero para mantenerse en ese horario ha cambiado.

¿Los programas de farándula?: No los veo. No los entiendo mucho. Si a algo tiendo ahora es a respetar la decisión del público sobre qué ver. Hay gente que los ve, no voy a darles sermones acá. En una época sí me revolvía y decía: por qué la gente ve esto.

El rating: Un compañero desagradable.

¿Causa dolor de cabeza?

Sí. Causa extravíos. Le hace hacer cosas a la gente que no está en su naturaleza. Hace tomar decisiones, a los funcionarios, llevados por la prisa y genera una apreciación equivocada del éxito. Y hay que tener en cuenta que el rating de los programas no pasa de 10 puntos en la actualidad. Entonces, no hay que hacer tanta bulla porque la gente vea estas cosas, son minorías.

Ya no hay programas de 25, 30, 50 puntos...

No. Entonces son 8 puntos, 10 puntos, algunos 13 o 14. La televisión ya no tiene esos ratings tan altos, nada de lo que ve la gente ha de preocuparnos mucho. Ni siquiera mi programa.

El popular ‘cara de haba’ está de regreso en la pantalla chica con ‘La voz Senior’ y aceptó porque iba ‘con su reloj biológico’ , pues no quería estresarse con un programa diario. En diciembre cumplirá 25 años de casado con Carolina García-Sayán y dice que su esposa es sabia, que la canción que le gusta bailar con ella es ‘Qué difícil es amar’ de Diego Bertie.