A propósito del regreso de Habacilar y las especulaciones sobre el posible regreso de Raúl Romero, recordamos uno de los momentos más polémicos del popular ‘Cara de Haba’ en la TV, cuando se molestó en pleno programa EN VIVO porque mostraron parte de su intimidad familiar.

El hecho ocurrió en mayo del 2012, en el desaparecido programa ‘Entre tú y yo’ que Lorena Caravedo conducía a través de Panamericana Televisión. Aquella vez, Raúl Romero acudió para hacer un recordatorio de su carrera y conocer un poco más de su faceta como padre.

La tensión invadió el programa cuando Raúl Romero se sorprendió al ver las fotos de sus hijos en señal abierta. Lorena Caravedo no había notado su incomodidad y siguió hablándole de sus entonces pequeños.

“No metan a mis hijos, por favor” , dijo Raúl Romero, entre dientes, pero Lorena Caravedo no captó su molestia. Luego de varias imágenes expuestas, el cantante expresó su malestar en VIVO.

“ En verdad esas fotos no las he autorizado. No me gusta que pongan fotos de mis hijos, tú sabes eso Lorena. Alguien de la producción lo sabe”, dijo Raúl Romero, muy ofuscado.

Raúl Romero se molestó al ver las fotos de sus hijos en TV, sin que lo haya autorizado (Video: Panamericana TV)

NO ACEPTÓ DISCULPAS

Tras esto, Lorena Caravedo intentó disculparse afirmando que ‘no sabía las imágenes que iban a mostrarse’. “Ya sé que te molesta, ya te vi la cara, perdóname, ya vamos a sacarla”, indicó.

“No hay motivo para que mis hijos salgan en televisión y lo sabes”, puntualizó Raúl Romero sin aceptar las disculpas de Lorena Caravedo por lo sucedido en el programa.