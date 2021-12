Después de los fuertes rumores por un posible regreso a la televisión de Raúl Romero, luego que se mostrara su voz en una promoción de Esto es Guerra para el 2022, el recordado exconductor de TV se pronunció en sus redes sociales y aclaró el tema.

“Chicas y chicos, quiero decirles que no voy a volver a la televisión. No tengo pensado volver en estos momentos. No está en mis planes actuales”, dijo el popular ‘Cara de haba’, presentador de del desaparecido ‘Habacilar’

Según comento ahora está trabajando en proyectos musicales y hasta escribiendo. “Ya se vienen noticias, en fin, muchas cosas más, pero la tele en este momento no”, aclaró Raúl Romero a través de un video de Instagram.

Asimismo, agradeció las muestras de afecto de sus miles de seguidores y aplaudió que aún recuerden las épocas maravillosas que vivieron cuando conducía su programa concurso. “Por el momento no va pasar, les agradezco muchísimo, los quiero mucho”, concluyó.

Popular ‘Cara de haba’ aseguró que ahora está dedicado a sus proyectos musicales y que no tiene pensado volver a la pantalla chica.

